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ФСБ задержала финансировавшего террористическую организацию москвича

ФСБ задержала москвича за финансирование террористической организации
17 сентября 2024, 11:54
Фото: iStock/Thomasaf

Фото: iStock/Thomasaf

Сотрудники ФСБ задержали жителя Москвы, причастного к финансированию международной террористической организации. Об этом пресс-служба УФСБ России по Ярославской области сообщила в беседе с «Лентой.ру».


Отмечается, что задержанный придерживается радикальных религиозных взглядов. Он, по данным следствия, перевёл деньги лицу, против которого ФСБ ранее возбудила уголовные дела по статье об организации деятельности террористической организации и участие в ней и по статье о содействии террористической деятельности.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело также по статье о содействии террористической деятельности. В настоящее время он находится под стражей.

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#москва
#терроризм
#финансирование
Стало известно, что послужило причиной ЧП в челябинской школе
Львова-Белова: причиной ЧП в челябинской школе мог стать суицидальный квест
17 сентября 2024, 12:27

Фото: istockphoto/Natalia Bodrova

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что причиной происшествия в челябинской школе мог стать новый суицидальный квест. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что в Челябинске школьник с молотком набросился на своих одноклассников и педагогов. Ранения получили три ученика и учитель химии. Два пострадавших в результате нападения были направлены на операции, а еще двое госпитализированы в специализированные отделения.

«Даже в случае с Челябинском, сейчас есть подозрение, что вот этот новый квест, который касается суицидов, что он тут замешан каким-то образом, мы сейчас тоже в этом разбираемся», — сказала она.

По ее словам, блокировка деструктивного и негативного контента очень важна.

До этого мать одноклассницы нападавшего описала мальчика как обычного ребенка. По ее словам, девочка никогда не жаловалась на него. Он был простым ребенком, учился, как и все остальные.

Ранее сообщалось, что жительница Улан-Удэ выбросила новорожденного ребенка в выгребную яму туалета. По делу была назначена судебно-медицинская экспертиза. Помимо этого, проводятся иные следственные мероприятия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ФСБ задержала финансировавшего террористическую организацию москвича

В Москве подросток склонял 13-летнюю подругу к сексу и шантажировал интимными фото

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#учитель
#подросток
#квест
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В Москве подросток склонял 13-летнюю подругу к сексу и шантажировал интимными фото
В Москве 16-летний парень склонял к сексу и шантажировал 13-летнюю девочку
17 сентября 2024, 11:45

Фото: iStock/SB Arts Media

В Москве 16-летний подросток шантажировал свою 13-летнюю подругу, угрожая выложить в сеть её интимные фотографии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что эта история началась в начале июля. Девочка познакомилась с парнем в интернете и спустя долгое время общения стала отправлять ему интимные фотографии.

В конце августа подростки договорились встретиться. Они гуляли по району Метрогородок, после чего юноша привёл подругу к себе домой и предложил ей заняться оральным сексом. Девочка испугалась и убежала. После этого парень начал угрожать ей сливом фотографий, если она не заплатит ему 20 тысяч рублей.

Девочка, у которой таких денег нет, испугавшись позора, решила покончить с собой. К счастью, врачам удалось оперативно спасти ей. Они направили ребёнка в научно-практический центр психического здоровья детей. В настоящее время юношу разыскивает полиция.

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#москва
#подростки
#полиция
#дело
#девочка
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Экс-адвокат Пашаев может быть причастен к отмыванию денег через свой фонд
17 сентября 2024, 11:06

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Экс-адвокат Эльман Пашаев, которого задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере, может быть причастен к отмыванию денег через собственный благотворительный фонд. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что мошенническая схема могла быть построена на беспилотниках. Предполагается, что Пашаев продавал их военным, а оплату переводил как благотворительные взносы в свой фонд. При этом полученные средства не облагались налогом. Есть информация, что последнее время экс-адвокат просил переводить на карту его секретаря суммы до 500 тысяч рублей.

Напомним, что Пашаева подозревают в мошенничестве на сумму более 45 миллионов рублей. Он был задержан в Москве после возвращения из зоны СВО.

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#мошенничество
#деньги
#беспилотник
#сво
#благотворительность
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Квир*-блогер из Петербурга сознался в жестоком убийстве политактивиста Иоффе
В Петербурге квир*-блогер сознался в убийстве политактивиста Виталия Иоффе
17 сентября 2024, 10:35

Фото: iStock/tanawit sabprasan

В Петербурге молодой квир*-блогер признался в жестоком убийстве известного политического активиста Виталия Иоффе. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Отмечается, что 20-летний молодой человек Александр, идентифицирующий себя как девушка, убил 53-летнего мужчину якобы в момент попытки изнасилования. Выяснилось, что убитый был политактивистом, неоднократно привлекавшимся к административной ответственности. На его теле было обнаружено не менее 20 ножевых ранений.

В своём Telegram-канале Александр рассказал, после убийства пытался покончить с собой, но у него не получилось. Тогда он взял телефон Иоффе и начал звонить с него своим подписчикам, а также показывал с истерическим смехом кадры с окровавленным телом убитого. Он спрашивал у подписчиков, что ему теперь делать, а также заявлял о намерении обратиться в правозащитные организации с целью побега из страны.

В результате он всё же решился на побег, однако, доехав до Выборга, передумал и дал признательные показания в местом отделении полиции. В настоящее время он задержан. В ближайшее время его перевезут в Петербург.

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#санкт-петербург
#убийство
#лгбт
#активисты
#полиция
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Владелец золотодобывающей компании разбился на вертолёте в Амурской области
17 сентября 2024, 10:08

Фото: iStock/BogdanV

Владелец золотодобывающей компании разбился на вертолёте в Амурской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что вертолёт Robinson R66 прииска «Хэргу» осуществлял облёт территорий в одном из районов области. После он пропал с радаров и подал аварийный сигнал. Спустя сутки удалось найти обломки упавшего судна по радиомаяку.

На борту находились три человека: пилот Юрий Барабаш, владелец «Хэргу» Микаэл Арутюнян и сотрудник компании Шерам Товмасян. Все они погибли.

В настоящее время сотрудники Следственного комитета России разбираются в причинах и обстоятельствах крушения. По одной из версий причиной падения вертолёта могла стать техническая неисправность.

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#вертолёт
#крушение
#смерть
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#компании
#сотрудники
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СК РФ опубликовал видео с задержанием экс-адвоката Пашаева в Москве
17 сентября 2024, 10:07

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Следственный комитет России опубликовал видео задержания бывшего адвоката Эльмана Пашаева, который был арестован в Москве по обвинению в мошенничестве в крупном размере по делу блогера Елены Блиновской. Соответствующие кадры появились в Telegram-канале «‎Следком».
Ранее сообщалось, что адвокат Пашаев в феврале 2024 года смог убедить Алексея Блиновского в том, что он за крупное денежное вознаграждение сможет освободить его и его жену Елену Блиновскую от ответственности по уголовному делу.

Обман мужа Блиновской и ранение на СВО: подробности задержания адвоката Пашаева
Обман мужа Блиновской и ранение на СВО: подробности задержания адвоката Пашаева

На видеозаписи видно, что правоохранители держат адвоката за руки, сообщая ему о предъявлении обвинения.

«Задерживаетесь в подозрении за совершение преступления, предусмотренного частью 4 ст. 159», — сообщили силовики Пашаеву.

Напомним, что Елена Блиновская была задержана в апреле 2023 года, ей предъявили обвинения в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей и легализации денежных средств. В итоге «королеву марафонов» отправили в следственный изолятор.

Ранее сообщалось, что муж «королевы марафонов» Блиновский был задержан в воинской части. Сослуживцы Блиновского сообщили, что командование до последнего защищало его право на воинскую службу, однако это не помогло. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#арест
#адвокат
#обвинение
#право
#эльман пашаев
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ФСБ ликвидировала агента Украины, готовившего подрыв автомобиля руководителя ОПК
ФСБ ликвидировала агента Киева, готовившего подрыв авто главы предприятия ОПК
17 сентября 2024, 10:00

Фото: iStock/irene_rebrova

Сотрудники ФСБ ликвидировали агента военной украинской разведки, готовившего подрыв автомобиля одного из руководителей оборонного предприятия в Свердловской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Силовым ведомством было установлено, что агент по заданию кураторов из Украины изготовил самодельное взрывное устройство, с помощью которого планировал взорвать автомобиль одного из руководящих сотрудников свердловского оборонного предприятия.

Его задержали в момент закладки взрывного устройства в тайник. Он оказал вооружённое сопротивление сотрудникам ФСБ после чего был нейтрализован ответным огнём.

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#фсб
#россия
#украина
#терроризм
#разведка
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В Подмосковье мошенники забрали у пенсионерки 1,4 млн рублей за «замену ОМС»
17 сентября 2024, 09:41

Фото: iStock/irene_rebrova

Мошенники забрали сбережения у 62-летней пенсионерки из Раменского и заставили взять кредит, войти в доверие к женщине удалось под предлогом замены полиса обязательного медицинского страхования, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, женщине позвонила неизвестная, представилась сотрудницей Госуслуг и под предлогом замены полиса ОМС попросила продиктовать код из СМС. Через несколько часов женщине поступил ещё один звонок — якобы из правоохранительных органов. Звонящий рассказал, что первый звонок был от мошенников, и теперь они получили доступ к банковскому счёту женщины. И чтобы «спасти» деньги, их следует обналичить, оформить кредит ещё на 700 рублей и положить всю сумму на «безопасный» счёт», — говорится в сообщении.
Женщина выполнила указания мошенников. Общий ущерб составил 1 миллион 400 тысяч рублей. Затем она поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.

На следующий день женщине поступил ещё один звонок от мошенника. Абонент заявил её, что нужно снять со счетов оставшиеся деньги и передать их курьеру. Женщина согласилась и сразу сообщила о звонке полицейским. В результате в момент передачи денег удалось задержать курьера мошенников: им оказался 19-летний уроженец Новосибирска.

Молодой человек рассказал, что нашёл эту «работу» через один из мессенджеров. Он должен был ездить по адресам и забирать деньги, а затем класть их на определённый банковский счёт. В качестве оплаты он оставлял себе процент от суммы.

Сейчас полиция разыскивает остальных участников мошеннической группы и устанавливает причастность задержанного к другим аналогичным преступным эпизодам.

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#раменское
#мошенники
#криминал
#деньги
#полиция
#мвд московской области
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СК возбудил дело в отношении мигранта, сбившего двух детей в Москве
17 сентября 2024, 09:33

Фото: iStock/blinow61

Было возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего гражданина Республики Таджикистан, который наехал на двух детей на пешеходном переходе в Москве. Об этом информирует столичный СК в Telegram-канале.
Напомним, что в понедельник госавтоинспекция столицы сообщила о ДТП на северо-западе Москвы, в результате которого 13-летний мальчик скончался на месте, а девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии.

По информации столичного СК РФ, мужчине было предъявлено обвинение по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. В ходе допроса он признал свою вину в полном объеме.

Следственные органы планируют в ближайшее время обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что жительница Улан-Удэ выбросила новорожденного ребенка в выгребную яму туалета, де младенец скончался. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#госавтоинспекция
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