ФСБ задержала финансировавшего террористическую организацию москвича

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Сотрудники ФСБ задержали жителя Москвы, причастного к финансированию международной террористической организации. Об этом пресс-служба УФСБ России по Ярославской области сообщила в беседе с «Лентой.ру».
Отмечается, что задержанный придерживается радикальных религиозных взглядов. Он, по данным следствия, перевёл деньги лицу, против которого ФСБ ранее возбудила уголовные дела по статье об организации деятельности террористической организации и участие в ней и по статье о содействии террористической деятельности.
В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело также по статье о содействии террористической деятельности. В настоящее время он находится под стражей.
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