ФСБ: исполнителя теракта в отношении Кириллова завербовали спецслужбы Украины

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Задержан завербованный украинскими спецслужбами исполнитель теракта, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. Об этом информирует ЦОС ФСБ РФ.
Уточняется, что исполнителем убийства оказался 29-летний гражданин Узбекистана. Он признался в том, что был завербован украинскими спецслужбам.
Согласно информации ведомства, по заданию киевского режима мужчина прибыл в Москву, получил СВУ, разместил его на электросамокате и припарковал его у дома, где проживал генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Также преступник арендовал каршеринг и установил внутри камеры.Отмечается, что взрывчатка была приведена в действие дистанционно. За это преступление исполнителю обещали 100 тыс долларов.
Напомним, 17 декабря в Москве в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игорь Кириллов. Злоумышленники дистанционно активировали бомбу в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю выходили Кириллов и его адъютант.
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Согласно информации ведомства, по заданию киевского режима мужчина прибыл в Москву, получил СВУ, разместил его на электросамокате и припарковал его у дома, где проживал генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Также преступник арендовал каршеринг и установил внутри камеры.Отмечается, что взрывчатка была приведена в действие дистанционно. За это преступление исполнителю обещали 100 тыс долларов.
Напомним, 17 декабря в Москве в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игорь Кириллов. Злоумышленники дистанционно активировали бомбу в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю выходили Кириллов и его адъютант.
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Екатерина Коршунова