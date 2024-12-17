Следователи решили допросить охранников дома, у которого погиб генерал Кириллов

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Следователи приступили к допросу охранников жилого комплекса «Среда» на юго-востоке Москвы, рядом с которым в результате взрыва погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
На данный момент специалисты устанавливают, каким образом подрывники следили за Кирилловым. Согласно информации канала, следователи также намерены изъять камеры ЖК.
Уточняется, что очевидцем трагедии стал случайный прохожий, который вызвал к месту ЧП спасателей.
Напомним, 17 декабря в Москве в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игорь Кириллов.
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Что известно о взрыве в Москве, в котором погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов
Уточняется, что очевидцем трагедии стал случайный прохожий, который вызвал к месту ЧП спасателей.
Напомним, 17 декабря в Москве в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игорь Кириллов.
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Екатерина Коршунова