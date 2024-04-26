ФСБ изъяла у готовивших теракты подростков ценник на диверсии в России

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Сотрудники ФСБ изъяли у двух подростков из Волжского Волгоградской области таблицу, содержащую расценки за диверсии на территории России, передает ТАСС.
В этой таблице указаны цены на различные виды диверсий: разведка стратегических объектов и слежка стоят от 100 долларов, за диверсию на железной дороге или линиях электропередач требовалось от 500 долларов, поджог релейного шкафа оценивался в 200 долларов, а вот поджог автомобиля обходился на 100 долларов дороже. Цена за поджог частного дома составляла 500 долларов, а за поджог военкомата — от тысячи долларов.
Задержанные оказались членами ячейки запрещенной в России проукраинской неонацистской террористической организации National-Socialism/White Power. Их планы включали в себя взрыв отдела полиции или военкомата, а также совершение терактов в местах общественного питания и учреждениях государственной власти, где могло находиться большое количество людей.
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