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ФСБ изъяла у готовивших теракты подростков ценник на диверсии в России

ФСБ: В ценнике, изъятом у подростков в Волжском, диверсии в РФ стоят до $1 тыс.
26 апреля 2024, 11:59
Фото: iStock/Animaflora

Фото: iStock/Animaflora

Сотрудники ФСБ изъяли у двух подростков из Волжского Волгоградской области таблицу, содержащую расценки за диверсии на территории России, передает ТАСС.


В этой таблице указаны цены на различные виды диверсий: разведка стратегических объектов и слежка стоят от 100 долларов, за диверсию на железной дороге или линиях электропередач требовалось от 500 долларов, поджог релейного шкафа оценивался в 200 долларов, а вот поджог автомобиля обходился на 100 долларов дороже. Цена за поджог частного дома составляла 500 долларов, а за поджог военкомата — от тысячи долларов.

Задержанные оказались членами ячейки запрещенной в России проукраинской неонацистской террористической организации National-Socialism/White Power. Их планы включали в себя взрыв отдела полиции или военкомата, а также совершение терактов в местах общественного питания и учреждениях государственной власти, где могло находиться большое количество людей.

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Появилась информация о блогере, который призывал бомбить Кремль
Призывавшего бомбить Кремль челябинского блогера отправили в колонию
26 апреля 2024, 11:36

Фото: iStock/Zolnierek

Центральный окружной военный суд приговорил блогера из Челябинска Алексея Сидорова к 2,5 года в колонии общего режима за призывы к террористической деятельности. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу суда.

В суде отметили, что в качестве дополнительного наказания блогеру на три года запретили заниматься администрированием сайтов. Штраф к Сидорову не применялся.

Напомним, что в Челябинске сотрудники УФСБ при участии полиции задержали блогера, который снял видео с экстремистскими призывами, где призывал украинцев убивать русских и громить Кремль.

Ранее сообщалось, что в Москве следователи запросили заочный арест блогера Камикадзе Ди (Дмитрий Иванов)*. Ему заочно предъявлено обвинение по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России» УК РФ. Поводом стали ролики, в которых он критиковал выступления официального представителя МИД России Марии Захаровой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*включен в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента
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Ещё одна детская жертва прокатных самокатов
В Петербурге 11-летнего мальчика сбил электросамокатчик
26 апреля 2024, 10:26

Фото: istock /ViktorCap

В Санкт-Петербурге 11-летнего мальчика сбил электросамокатчик. Ребенок получил разрыв селезенки. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ|Новости.

Инцидент произошел вечером 23 апреля на проспекте Энгельса. Кроме того, у мальчика выявили внутрибрюшное кровотечение. Самокатчиком оказался 21-летний житель Томской области, его задержали. Следователями СК России возбуждено уголовное дело.

Ранее в Прикамье арестовали подростка по подозрению в жестоком убийстве женщины. Александра из поселка Яйва пропала 20 апреля. Муж рассказал, что в тот день она пошла с полуторагодовалой дочерью в гости к родителям. Днем отец женщины попросил её сходить накопать червей, поскольку собирался на рыбалку. Мать оставила ребенка, ушла за приманкой и больше не вернулась. 23 апреля в лесу нашли ее полуобнаженный труп.

Новые штрафы для электросамокатчиков утвердило правительство России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Появились подробности о подозреваемых в расправе в Херсонской области военных
Подозреваемые в убийстве семи человек в Херсонской области были сильно пьяны
26 апреля 2024, 10:23

Фото: istockphoto/Diy13

По предварительным данным, двое российских военнослужащих, подозреваемых в убийстве семи человек в Херсонской области, находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
Источник уточнил, что подозреваемые поджогли дом, в котором продавали алкоголь, после чего убили женщину и увезли двух знакомых.

Позднее, находясь в Абрикосовке, они вступили в конфликт в лесопосадке. В результате столкновения военные убили своих знакомых и спрятали тела. Чтобы уничтожить улики преступления, они подожгли тела.

Затем подозреваемые направились к главе села Абрикосовка, где убили ее и ее мужчину.

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В Волгоградской области задержали членов нацистской группировки, готовивших теракт
26 апреля 2024, 10:07

Фото: iStock/BrianAJackson

Федеральная служба безопасности задержала двух членов неонацистской группировки в Волгоградской области, которые готовились к осуществлению теракта, пишет ТАСС со ссылкой на ФСБ.
По данным ФСБ, в ходе допроса задержанные признались, что разделяли идеи расового и религиозного превосходства и поддерживали связь с лидерами NS/WP на территории Украины. Они получили подробные инструкции об изготовлении самодельных взрывных устройств, синтезировали взрывчатые вещества и выбрали объекты для терактов в городе Волжский.

Кроме того, они совершили несколько акций против автомобилей с символикой, поддерживающей специальную военную операцию, а также принадлежавших выходцам из регионов Северного Кавказа и Центральной Азии с марта по ноябрь 2023 года.

Следственное управление СК по Волгоградской области возбудило уголовное дело по статье 205.5 Уголовного кодекса РФ (участие в деятельности террористической организации). В ходе обысков изъято огнестрельное оружие, взрывное устройство, пиротехническая смесь, средства связи и коммуникации. Следственные и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

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Защита намерена обжаловать арест замминистра обороны РФ Иванова
26 апреля 2024, 10:07

Фото: iStock/artisteer

Защита обжаловала арест заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова по обвинению в получении взятки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Дениса Балуева.
«Защитой подана апелляционная жалоба на избрание Иванову меры пресечения в виде содержания под стражей», — сказал адвокат.

Отмечается, что защита просит освободить министра обороны РФ Тимура Иванова из СИЗО и избрать ему более мягкую меру пресечения.

Напомним, бывший заместитель министра обороны был арестован 24 апреля по подозрению в получении взятки, размер которой оценен как особо крупный.

Ранее сообщалось, что суд в Москве арестовал активы, счета и имущество заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Сейчас он находится в московском СИЗО по подозрению в получении взятки. Всё зарегистрированное на него, его супругу, бывших жен и пятерых детей, включая приемных, было арестовано судом Москвы. Это было сделано с целью обеспечения безопасности в случае признания Иванова впоследствии виновным. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В деле экс-замминистра обороны Иванова могут появиться новые эпизоды
В деле замглавы Минобороны Иванова могут появиться новые фигуранты
26 апреля 2024, 09:52

Фото: iStock/Zolnierek

Правоохранительные органы устанавливают причастность задержанного заместителя министра обороны Тимура Иванова к другим должностным преступлениям.
По данным источника RT в правоохранительных органах, речь может идти о контрактах по восстановлению Мариуполя.

Собеседник агентства рассказал, что уголовное дело может не ограничиться одним производством, и в нем могут появиться новые фигуранты.

Иванов, в свою очередь, отвергает свою причастность к преступлению и намерен обжаловать свой арест, ранее сообщал его адвокат.

Напомним, бывший заместитель министра обороны был арестован 24 апреля по подозрению в получении взятки, размер которой оценен как особо крупный.

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#уголовное дело
#министр
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В Петербурге полицейские застрелили мужчину, которого приехали спасать от суицида
Сотрудники полиции застрелили мужчину, которого приехали спасать от суицида
26 апреля 2024, 09:23

Фото: iStock/???? ??????

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции застрелили мужчину, которого приехали спасать от суицида. Об этом пишет Baza.
Согласно сообщению, в пятницу утром женщина обратилась в полицию, сообщив, что её 42-летний сын попытался совершить самоубийство. Мужчина выпил много таблеток.

На место выехали бригада скорой помощи и полиция. Когда сотрудники вошли в квартиру, мужчина достал пистолет и выстрелил в одного из полицейских, ранив его в плечо.

Тогда второй полицейский ответным огнём убил стрелявшего. Раненого сотрудника оперативно доставили в больницу. Он находится в тяжёлом состоянии. Предварительно, пуля повредила позвоночник.

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#мужчина
#сотрудники
#сво
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В Подмосковье полицейские задержали женщину, обокравшую интим-магазин
26 апреля 2024, 09:18

Фото: iStock/???? ??????

Женщину, подозреваемую в краже из интим-магазина, задержали в подмосковном Голицыне, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
«По данным следствия, женщина вечером подошла к интим-магазину, заметила, что дверь торгового помещения открыта, а внутри никого нет, зашла, выключила свет и, подсвечивая себе фонариком на мобильном телефоне, похитила товары интимного назначения», — говорится в сообщении.
В ходе расследования полицейские смогли установить личность подозреваемой. Это оказалась 34-летняя местная жительница. Её задержали по месту жительства. В квартире задержанной были обнаружены похищенные товары.
Против женщины завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде.

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#криминал
#кража
#полиция
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Многодетная россиянка обвинила сына местного депутата в избиении её ребёнка
26 апреля 2024, 09:12

Фото: istockphoto/istockphoto

В городе Минусинск Красноярского края многодетная мать обвинила сына местного депутата Антона Титова в избиении своего ребёнка. У подростка диагностирован перелом носа.
Как рассказала женщина, сын чиновника подъехал к компании девушек, в которой находилась её дочь. Он обратился к ним с неприличным предложением, в ответ на что получил пощёчину, передаёт телеграм-канал Kras Mash. Подросток нанёс ответный удар. За девочку вступился её брат, у него с сыном депутата завязалась драка.

Впоследствии медики диагностировали у брата девочки перелом носа и множественные гематомы на теле. Женщина рассказала, что народный избранник приходил к ней и предлагал замять дело. Он предложил рассказать всем, что подросток пострадал не из-за драки, а после падения с велосипеда. Мать избитого мальчика сделала запись этого разговора. В ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

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