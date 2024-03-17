Школьница устроила поджог на избирательном участке в Краснодаре

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В Краснодаре тринадцатилетняя девочка поджгла скатерть на одном из избирательных участков, сообщил Telegram-канал Shot.
Полиция работает над выяснением мотивов подростка. В первый день голосования были зафиксировано несколько случаев провокаций, такие как заливание бюллетеней зеленкой и поджоги.
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