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Женщину из Москвы осудили за поджог будки на выборах президента

Пенсионерку из Москвы осудили на 1,5 года условно за поджог будки на выборах президента
16 апреля 2024, 14:42
Фото: istock/AMilkin

Фото: istock/AMilkin

Пенсионерку из Москвы осудили на полтора года условно за поджог будки на выборах президента. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT».
По данным канала, 70-летнюю женщину развели мошенники. Произошло это за неделю до первого дня голосования. Пенсионерке внушили, что тем самым она сможет спасти выборы президента. Женщина даже не поняла, что стала жертвой мошенников. В итоге она подожгла будку на избирательном участке. Сегодня её дело рассматривал Люблинский суд Москвы. Она полностью признала свою вину.

«Мне нечего сказать, правда. Я была уверена, что действую в рамках закона», — заявила пенсионерка в суде.


Напомним, что инцидент произошёл на участке на улице Верхние Поля. Москвичка подожгла воспламеняющуюся жидкость, из-за чего будка для голосования начала гореть. После содеянного преступница начала снимать все на телефон. Вероятно, для отчёта.

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Для будущей развязки на трассе М-1 «Беларусь» в Рузе установили опоры разворотной петли
16 апреля 2024, 15:56

Транспортную развязку строят на пересечении трассы М-1 «Беларусь» с Московским большим кольцом на территории Рузского городского округа, в настоящее время установлены все опоры для разворотной петли и проделан ещё ряд работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Автодор.
«В настоящее время строители завершили устройство опор разворотной петли и полностью переустроили линии связи. Кроме того, проделана большая часть работ по монтажу очистных сооружений. Сейчас на объекте ведутся земляные работы, строительство подходов к развязке и двух пешеходных переходов — подземного и надземного», — говорится в сообщении.
Развязка повысит безопасность дорожного движения на участке и увеличит пропускную способность обеих трасс, так как можно будет убрать светофоры. Сдать развязку в эксплуатацию планируется в будущем году.

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#автодор
#рузский городской округ
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Москвичей предупредили о неустойчивой погоде с дождями до конца апреля
Синоптик Позднякова: Температурных всплесков больше не будет
16 апреля 2024, 15:37

Фото: iStock/SvetlanaSF

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что до конца апреля в столице сохранится неустойчивая погода с дождями, а всплесков тепла в этом месяце больше не будет.
«В последнюю декаду апреля в столице сохранится неустойчивая погода с дождями различной интенсивности, дневная температура не превысит плюс 10-15°C. То есть всплеска тепла не ожидается. В ночные часы отметки термометров будут приближены к нулю градусов, но все равно останутся положительными», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» специалист.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также предупредил о возможных дождях.

«Погода будет хорошей, облачность. Будут дожди. К концу недели выпадет 10-12 мм. Учитывая, что апрель — «сухой» месяц и сумма осадков в среднем составляет 37 мм. Это норма, которая рассчитана за последние 30 лет. 10-12 мм — это достаточно много», — отметил в беседе с RT Вильфанд.

Ранее Татьяна Позднякова также говорила, что в ближайшие дни в Москве ожидается похолодание.

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«Ходят с отпечатками пальцев»: Эксперт о новых ограничениях для мигрантов в Крыму
Эксперт по миграции Коженов раскритиковал запрет на работу мигрантов в Крыму
16 апреля 2024, 15:29

Фото: iStock/Oleg Elkov

Власти Крыма установили запрет на привлечение иностранцев, работающих на основании патентов, в 35 определенных сферах, включая производство пищевых продуктов и напитков, розничную торговлю и образование, телевидение и радио. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов. Он пояснил, что принятые меры позволят не допустить бесконтрольное нахождение трудовых мигрантов на территории региона.
Президент Федерации мигрантов в России Вадим Коженов в беседе с «Радио 1» рассказал, что профессию в трудовой патент мигрантов вписывают в 29 регионов России. При этом трудовой договор должен быть заключен строго по указанной профессии.

Эксперт рассказал, какое наказание ждёт мигранта, если он работает не по профессии, указанной в патенте.

«Есть статья об осуществлении незаконной трудовой деятельности. Для мигранта это предполагает не просто штраф в размере пяти тысяч рублей, но и выдворение его на пять лет. То есть мигрант обязан уехать из России самостоятельно, если это у него первое нарушение и единственное. В этом случае ему дадут на руки решение суда, где будет сказано, что он в течение 10 дней должен покинуть страну, и после этого он не имеет права въехать в Россию в течение 5 лет. Если же он уже привлекался раньше за какие-то нарушения, или у него есть административные штрафы, тогда его скорее всего будут выдворять принудительно: поместят в спецприемник, и уже оттуда приставы в наручниках посадят его в самолет», — сказал эксперт.

Собеседник сообщил, что по решению суда выдворяют порядка 30 тысяч людей в год по всей стране, и это общая практика, однако сейчас подобная «санкция» намного серьезнее той, что была раньше.

«Раньше можно было паспорт, фамилию поменять и заново заехать, а сейчас они все ходят с данными отпечатков пальцев, у них есть специальная карточка» — отметил эксперт.

Говоря о штрафах, президент Федерации мигрантов напомнил, что для работодателя за незаконную работу мигранта существует два вида штрафов: на должностное лицо — 40 тысяч рублей, на юридическое лицо — до миллиона за каждого человека.

По мнению специалиста, ограничения, которые вели в Крыму, ни к чему не приведут.

«Самый первый, самый обсуждаемый и яркий пример — Калуга. Губернатор Шапша решил этой темой заняться, приехал в местный миграционный центр, там сидят иностранцы, у которых лежат сертификаты за сданные экзамены по русскому языку, а они по-русски ни слова не понимают. Он устроил там разнос всем, кого поймал, и после этого запретили мигрантам работать в сфере услуг и такси. Но, так как Калуга — это производственный регион, было понятно, что Шапша не будет стрелять сам себе в ногу, это же налоги, это же бюджет местный, поэтому работающих на заводах не трогали, запретили работать в общепите и такси. Идёт переток из тех сфер, где мигрантам работать нельзя, а без паспорта РФ они идут в те отрасли, где нет ограничений, или опять же едут в другие регионы. Я не думаю, что в Крыму такая сильная безработица, чтобы так сильно принимать нормы. Но это их дело», — отметил собеседник.

Коженов добавил, что мигранты — люди мобильные, а спрос на рабочую силу большой, поэтому устроится на работу для них не проблема. Если мигрантам в Крыму станет плохо и некомфортно, они за две недели переедут в другой регион, заключил специалист.

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Черкизовский мост открыли для движения транспорта после паводка
16 апреля 2024, 15:26

Фото: пресс-служба администрация Коломенского г. о.

Черкизовский мост открыт для движения автотранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Коломенского городского округа. Это уже второе понтонное сооружение в муниципалитете, возобновившее работу после паводка.
«Ранее были выполнены работы по установке наплавного моста через Оку в городе Озёры. Мониторинг на реках ведется ежедневно с использованием ультразвуковых датчиков и камер видеонаблюдения «Безопасный регион». Дополнительно специалисты замеряют подъём уровня воды на четырёх постах», – говорится в сообщении.
Ранее из-за подъёма уровня воды в реках пришлось развести и закрыть Митяевский, Бобреневский и Голутвинский наплавные мосты.

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#безопасность
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В Подмосковье с начала года обеспечили землёй более 500 многодетных семей
16 апреля 2024, 15:24

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Бесплатные земельные участки получили в Московской области за первые три месяца текущего года 535 многодетных семей, земли были выделены в 40 городских округах, сообщает пресс-служба Минимущества региона.
«В Подмосковье продолжается формирование земельных участков и предоставление их семьям, имеющим трёх и более детей. Средняя площадь выделяемого участка составляет от десяти до пятнадцати соток, земля передается семье в собственность. Так, с начала года землёй в регионе обеспечены 535 многодетных семей.», — отметила глава министерства Наталья Адигамова.
Округами-лидерами по предоставлению многодетным земельных участков стали Подольск, где свою землю получили 52 семьи, Люберцы — 47 многодетных семей, Солнечногорск — 42 семьи, округ Домодедово, где землю получили 33 семьи и Ленинский округ, администрация которого передала многодетных семьям 27 участков.

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#минимущества
#многодетная семья
#земельные участки
#наталья адигамова
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Глава АИДТ Ветров: Надо награждать деньгами победителей международных олимпиад
16 апреля 2024, 15:23

Фото: iStock/Ritthichai

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил ввести денежное вознаграждение до 3 млн рублей для школьников, занимающих призовые места на международных научных олимпиадах.
Он объяснил, что знания и упорство победителей международных олимпиад демонстрирует в текущих условиях не просто высокие интеллектуальные способности российских школьников, но и «нашу несгибаемую волю к победе и противодействие несправедливой дискриминации всего российского».

«В текущих условиях прошу оценить возможность внедрения государственной системы поощрения школьников, занимающих призовые места на международных научных олимпиадах», — приводит RT текст обращения Ветрова на имя министра просвещения России Сергея Кравцова.

До этого стало известно, что с 22 по 26 апреля пройдёт четвертый онлайн-марафон по подготовке к Единому государственному экзамену (ЕГЭ).

«22-26 апреля Рособрнадзор проводит четвертый ежегодный онлайн-марафон «ЕГЭ – это про100!» для помощи выпускникам 2024 года в подготовке к единому госэкзамену. Трансляции будут проходить в официальном аккаунте Рособрнадзора «ВКонтакте» и на канале Rutube», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Ранее в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области сообщили, что юные лесоводы из Шатуры стали призёрами олимпиады по экологии.

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#школа
#награда
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На Ивлееву составили протокол за дискредитацию российской армии
На блогера Анастасию Ивлееву составили протокол за дискредитацию ВС РФ
16 апреля 2024, 15:12

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

На блогера и телеведущую Анастасию Ивлееву составили протокол за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) РФ. Соответствующая информация опубликована в картотеке судов общей юрисдикции Москвы.
В соответствии с действующим законодательством, Ивлеевой грозит штраф в размере нескольких десятков рублей.

Дата рассмотрения дела в настоящее время не назначена, также не приводятся подробности правонарушения.

Напомним, Ивлеева попала в поле зрения правоохранителей 21 марта, когда стала организатором «голой вечеринки» в столичном клубе Mutabor. Популярные артисты пришли на мероприятие согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело.

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Дуров анонсировал интервью Такеру Карлсону
Павел Дуров в феврале дал интервью Такеру Карлсону
16 апреля 2024, 15:08

Фото: сайт Кремля

Бизнесмен, основатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров сообщил, что дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что в феврале дал два интервью. Первое — журналисту с либеральными взглядами. А второе, в тот же день, — Такеру Карлсону, известному своим консерватизмом.

Дуров подчеркнул, что созданный им Telegram является политически нейтральной площадкой. Именно поэтому он обязан общаться с журналистами, придерживающимися противоположных политических взглядов.

По словам предпринимателя, интервью было заснято, и уже в скором времени его опубликуют. При этом точную дату выхода интервью он не назвал.

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#telegram
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На дорогах Подмосковья установят более 10 тыс. знаков направления поворота
16 апреля 2024, 15:00

Фото: сайт Кремля

Свыше 10 тысяч знаков-шевронов, указывающих направление поворота, установят на потенциально опасных участках региональных дорог в 39 городских округах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Продолжаем обустройство крутых виражей и поворотов с радиусом поворота не менее 30 метров знаками направления поворота. К осени установим шевроны на 600 участках дорог», — отметил глава регионального Минтранса Алексей Гержик.
Он добавил, что больше всего опасных участков оборудуют знаками направления поворота в Одинцовском округе, Солнечногорске и Сергиевом Посаде — там установят в общей сложности около 5 тысяч шевронов.

В министерстве отметили, что с 2020 года на подмосковных дорогах установили свыше 35 тысяч знаков направления поворота.

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