Женщину из Москвы осудили за поджог будки на выборах президента

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Пенсионерку из Москвы осудили на полтора года условно за поджог будки на выборах президента. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT».
По данным канала, 70-летнюю женщину развели мошенники. Произошло это за неделю до первого дня голосования. Пенсионерке внушили, что тем самым она сможет спасти выборы президента. Женщина даже не поняла, что стала жертвой мошенников. В итоге она подожгла будку на избирательном участке. Сегодня её дело рассматривал Люблинский суд Москвы. Она полностью признала свою вину.
Напомним, что инцидент произошёл на участке на улице Верхние Поля. Москвичка подожгла воспламеняющуюся жидкость, из-за чего будка для голосования начала гореть. После содеянного преступница начала снимать все на телефон. Вероятно, для отчёта.
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«Мне нечего сказать, правда. Я была уверена, что действую в рамках закона», — заявила пенсионерка в суде.
Напомним, что инцидент произошёл на участке на улице Верхние Поля. Москвичка подожгла воспламеняющуюся жидкость, из-за чего будка для голосования начала гореть. После содеянного преступница начала снимать все на телефон. Вероятно, для отчёта.
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Дарья Осипова