ФСБ ликвидировала агента Украины, готовившего подрыв автомобиля руководителя ОПК

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Сотрудники ФСБ ликвидировали агента военной украинской разведки, готовившего подрыв автомобиля одного из руководителей оборонного предприятия в Свердловской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Силовым ведомством было установлено, что агент по заданию кураторов из Украины изготовил самодельное взрывное устройство, с помощью которого планировал взорвать автомобиль одного из руководящих сотрудников свердловского оборонного предприятия.
Его задержали в момент закладки взрывного устройства в тайник. Он оказал вооружённое сопротивление сотрудникам ФСБ после чего был нейтрализован ответным огнём.
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Анастасия Чинкова