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ФСБ ликвидировала агента Украины, готовившего подрыв автомобиля руководителя ОПК

ФСБ ликвидировала агента Киева, готовившего подрыв авто главы предприятия ОПК
17 сентября 2024, 10:00
Фото: iStock/irene_rebrova

Фото: iStock/irene_rebrova

Сотрудники ФСБ ликвидировали агента военной украинской разведки, готовившего подрыв автомобиля одного из руководителей оборонного предприятия в Свердловской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.


Силовым ведомством было установлено, что агент по заданию кураторов из Украины изготовил самодельное взрывное устройство, с помощью которого планировал взорвать автомобиль одного из руководящих сотрудников свердловского оборонного предприятия.

Его задержали в момент закладки взрывного устройства в тайник. Он оказал вооружённое сопротивление сотрудникам ФСБ после чего был нейтрализован ответным огнём.

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#фсб
#россия
#украина
#терроризм
#разведка
Владелец золотодобывающей компании разбился на вертолёте в Амурской области
17 сентября 2024, 10:08

Фото: iStock/BogdanV

Владелец золотодобывающей компании разбился на вертолёте в Амурской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что вертолёт Robinson R66 прииска «Хэргу» осуществлял облёт территорий в одном из районов области. После он пропал с радаров и подал аварийный сигнал. Спустя сутки удалось найти обломки упавшего судна по радиомаяку.

На борту находились три человека: пилот Юрий Барабаш, владелец «Хэргу» Микаэл Арутюнян и сотрудник компании Шерам Товмасян. Все они погибли.

В настоящее время сотрудники Следственного комитета России разбираются в причинах и обстоятельствах крушения. По одной из версий причиной падения вертолёта могла стать техническая неисправность.

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#вертолёт
#крушение
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#пилот
#компании
#сотрудники
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СК РФ опубликовал видео с задержанием экс-адвоката Пашаева в Москве
17 сентября 2024, 10:07

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Следственный комитет России опубликовал видео задержания бывшего адвоката Эльмана Пашаева, который был арестован в Москве по обвинению в мошенничестве в крупном размере по делу блогера Елены Блиновской. Соответствующие кадры появились в Telegram-канале «‎Следком».
Ранее сообщалось, что адвокат Пашаев в феврале 2024 года смог убедить Алексея Блиновского в том, что он за крупное денежное вознаграждение сможет освободить его и его жену Елену Блиновскую от ответственности по уголовному делу.

На видеозаписи видно, что правоохранители держат адвоката за руки, сообщая ему о предъявлении обвинения.

«Задерживаетесь в подозрении за совершение преступления, предусмотренного частью 4 ст. 159», — сообщили силовики Пашаеву.

Напомним, что Елена Блиновская была задержана в апреле 2023 года, ей предъявили обвинения в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей и легализации денежных средств. В итоге «королеву марафонов» отправили в следственный изолятор.

Ранее сообщалось, что муж «королевы марафонов» Блиновский был задержан в воинской части. Сослуживцы Блиновского сообщили, что командование до последнего защищало его право на воинскую службу, однако это не помогло. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#арест
#адвокат
#обвинение
#право
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В Подмосковье мошенники забрали у пенсионерки 1,4 млн рублей за «замену ОМС»
17 сентября 2024, 09:41

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Мошенники забрали сбережения у 62-летней пенсионерки из Раменского и заставили взять кредит, войти в доверие к женщине удалось под предлогом замены полиса обязательного медицинского страхования, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, женщине позвонила неизвестная, представилась сотрудницей Госуслуг и под предлогом замены полиса ОМС попросила продиктовать код из СМС. Через несколько часов женщине поступил ещё один звонок — якобы из правоохранительных органов. Звонящий рассказал, что первый звонок был от мошенников, и теперь они получили доступ к банковскому счёту женщины. И чтобы «спасти» деньги, их следует обналичить, оформить кредит ещё на 700 рублей и положить всю сумму на «безопасный» счёт», — говорится в сообщении.
Женщина выполнила указания мошенников. Общий ущерб составил 1 миллион 400 тысяч рублей. Затем она поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.

На следующий день женщине поступил ещё один звонок от мошенника. Абонент заявил её, что нужно снять со счетов оставшиеся деньги и передать их курьеру. Женщина согласилась и сразу сообщила о звонке полицейским. В результате в момент передачи денег удалось задержать курьера мошенников: им оказался 19-летний уроженец Новосибирска.

Молодой человек рассказал, что нашёл эту «работу» через один из мессенджеров. Он должен был ездить по адресам и забирать деньги, а затем класть их на определённый банковский счёт. В качестве оплаты он оставлял себе процент от суммы.

Сейчас полиция разыскивает остальных участников мошеннической группы и устанавливает причастность задержанного к другим аналогичным преступным эпизодам.

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#раменское
#мошенники
#криминал
#деньги
#полиция
#мвд московской области
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СК возбудил дело в отношении мигранта, сбившего двух детей в Москве
17 сентября 2024, 09:33

Фото: iStock/blinow61

Было возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего гражданина Республики Таджикистан, который наехал на двух детей на пешеходном переходе в Москве. Об этом информирует столичный СК в Telegram-канале.
Напомним, что в понедельник госавтоинспекция столицы сообщила о ДТП на северо-западе Москвы, в результате которого 13-летний мальчик скончался на месте, а девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии.

По информации столичного СК РФ, мужчине было предъявлено обвинение по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. В ходе допроса он признал свою вину в полном объеме.

Следственные органы планируют в ближайшее время обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что жительница Улан-Удэ выбросила новорожденного ребенка в выгребную яму туалета, де младенец скончался. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#дтп
#нарушение
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#ск рф
#девочка
#госавтоинспекция
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Под Орехово-Зуевым потушили лесной пожар, поджигателя ищут
17 сентября 2024, 09:19

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Возгорание произошло в Яковлевском участковом лесничестве на расстоянии одного километра от посёлка Фокино Орехово-Зуевского городского округа, пожар удалось заметить с помощью системы видеомониторинга, сообщает пресс-служба Комлесхоза Московской области.
«Площадь пожара составляла 0,1 гектара, но затем из-за ветра увеличилась до 0,2 гектара. На тушение было направлено двенадцать лесных пожарных и семь единиц техники. Справиться с пожаром удалось примерно за четыре часа», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар был низовым и произошёл по вине человека. В настоящее время ведётся работа по установлению поджигателей.

В областном Комлесхозе напомнили, что поджог, ставший причиной лесного пожара, карается крупными штрафами. Для физлица штраф составляет до 60 тысяч рублей, для должностного лица — до 110 тысяч рублей, для юридического лица — до 2 млн рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.

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#лес
#лесные пожары
#комитет лесного хозяйства мо
#комлесхоз мо
#орехово-зуево
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Пашаева задержали за мошенничество с освобождением от ответственности Блиновской
17 сентября 2024, 08:37

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Экс-адвокат Эльман Пашаев был задержан в Москве за мошенничество в особо крупном размере по делу блогера Елены Блиновской. Об этом информирует СК России в своем Telegram-канале.
Следствие установило, что адвокат Пашаев в феврале 2024 года смог убедить Алексея Блиновского в том, что он за крупное денежное вознаграждение сможет освободить его и его жену Елену Блиновскую от ответственности по уголовному делу.

«Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского денежные средства в особо крупном размере», — рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Напомним, что Елена Блиновская была задержана в апреле 2023 года, ей предъявили обвинения в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей и легализации денежных средств, после чего она была помещена под домашний арест.

Позже следствие добавило обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и запросило у суда ее заключение под стражу за нарушение условий домашнего ареста. В итоге «королеву марафонов» отправили в следственный изолятор.

Ранее стало известно, что дети арестованной Елены Блиновской находятся с бабушкой. Блогер общается с ними посредством телефонных звонков. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#арест
#адвокат
#следствие
#блогер
#ск рф
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В Приамурье разбился самолет Robinson R66 с людьми на борту
17 сентября 2024, 08:14

Фото: istockphoto/MMADIA

Вертолет Robinson R66, который разбился в Амурской области, предположительно, потерпел крушение в тайге недалеко от села Золотая Гора. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Согласно информации, аварийный маяк воздушного судна сработал в 35 километрах от указанного места примерно в 21:00 по местному времени 16 сентября. На борту находились пилот и два пассажира.

Вертолет принадлежал компании «Хэргу», ведущей добычу россыпного драгметалла в регионе. На борту находились сотрудники этой компании. К поисковым работам будут привлечены вертолет, вездеходы и другие машины.

Сообщения о падении вертолета в Приамурье впервые появились в ночь на вторник. Судно выполняло незарегистрированный полет над территорией Зейского округа. В поисках участвуют восемь человек и две единицы техники.

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#крушение
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В Новосибирске, Кемерово и Горно-Алтайске задержали ряд авиарейсов
В Кемерово, Новосибирске и Горно-Алтайске задержали ряд рейсов из-за непогоды
17 сентября 2024, 07:34

Фото: iStock/Sitikka

В Новосибирске, Кемерово и Горно-Алтайске были задержаны несколько авиарейсов из-за непогоды. Об этом информирует Западно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале.
В международном аэропорту Горно-Алтайска задержаны рейсы авиакомпаний «Северный ветер» и «Аэрофлот» из Москвы и Санкт-Петербурга из-за неблагоприятных погодных условий.

Помимо этого, в новосибирском аэропорту имени А. И. Покрышкина также объявлена задержка рейсов авиакомпаний «Сибирь» и «Победа» из Читы, Улан-Удэ, Владивостока, Сочи, Москвы, Якутска и Пекина (КНР).

В аэропорту Кемерово имени А. А. Леонова задержаны вылеты рейсов авиакомпаний «Северный ветер», «Аэрофлот» и «Сибирь» в Казань, Новосибирск, Москву и обратно.

Сообщается, что некоторые рейсы авиакомпаний «Сибирь», «Аэрофлот», «Победа» и «Северный ветер», направлявшиеся в Новосибирск и Горно-Алтайск, были перенаправлены на запасной аэродром в Барнауле имени Г. С. Титова.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержками.

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#кемерово
#сочи
#рейсы
#аэрофлот
#сибирь
#казань
#новосибирск
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В Красноярском крае задержали девять человек после смерти пациентов от капельниц
17 сентября 2024, 07:24

Фото: iStock/Sergii Kolesnikov

В Красноярском крае задержаны девять человек в связи со смертью троих пациентов, страдающих от алкогольной и наркотической зависимости, после проведения капельниц. Об этом информирует ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в своем Telegram-канале.
Сообщается, что в отношении указанных лиц было возбуждено уголовное дело за незаконное предоставление медицинских услуг по лечению наркомании и алкоголизма, что привело к смерти трех человек.

Отмечается, что людям, страдающим от наркотической и алкогольной зависимости, за деньги вводили капельницы с психотропными и сильнодействующими препаратами.

В ходе обысков была изъята документация, а также препараты. В ведомстве рассказали, что правоохранительные органы устанавливают других участников организованной группы и пострадавших лиц.

Ранее сообщалось, что женщина родила во дворе дома ребенка и оставила его выгребной яме туалета, где он скончался. По делу была назначена судебно-медицинская экспертиза. Помимо этого, проводятся иные следственные мероприятия.

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#женщина
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