В Подмосковье задержали группу поджигателей релейных шкафов на железной дороге

Видео: пресс-служба УФСБ России по Москве и МО
Сотрудники ФСБ задержали четверых жителей Подмосковья за поджог релейных шкафов на Московской железной дороге, сообщает пресс-служба УФСБ России по столице и Московской области.
«В полицию сообщили, что рядом с ж/д станцией Храпуново Горьковского направления МЖД горят два релейных шкафа и один батарейный шкаф. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские совместно с коллегами из ФСБ и Росгвардии установили и задержали четверых молодых людей в возрасте от 20 до 21 года, проживающих в ближнем Подмосковье», — говорится в сообщении.Один из задержанных рассказал, что получил предложение через мессенджер Telegram поджечь релейные шкафы за вознаграждение и позвал подзаработать трёх своих знакомых. После этого он и купил зажигательную смесь, подъехали на своей машине к релейным шкафам и подожгли их. Видео поджога мужчина отправил кураторам и в тот же день получил вознаграждение в размере 34 тысяч рублей.
Расследование продолжается.
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