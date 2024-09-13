В Подмосковье задержали группу поджигателей релейных шкафов на железной дороге

Трагические события в Биробиджане произошли в 2020 году. Тогда 23-летняя Юлианна решила раз и навсегда разобраться со всеми, кто, как она считала, угрожал ее женскому счастью с парнем по имени Александр. О чудовищных издевательствах над соперницами и подробностях дела расскажет редакция «Радио 1».