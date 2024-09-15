ФСБ проверяет магазин на Камчатке из-за надписи «ЗаКиев ЗаМир Рустамович»

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Владелец магазина «Планета запчастей» на Камчатке попал под проверку ФСБ из-за не слишком удачной шутки. Он написал на образце заявления на возврат имя «ЗаКиев ЗаМир Рустамович».
Бдительная покупательница увидела эту надпись, сняла её на телефон, а на следующий день выложила в сети, сообщает телеграм-канал Baza. На следующий день владельца торговой точки вызвали в управление ФСБ, а в магазин пришли полицейские. Выяснилось, что надпись на образце заявления написал продавец по имени Леонид. По его словам, он хотел пошутить, вспомнив появившийся в сети после 2022 года анекдот о том, что человек по имени Замир Закиев в российском, например, аэропорту рискует никуда не улететь, а угодить за решётку. Бумагу с надписью Леонид уже уничтожил.
Силовики шутку, видимо, не оценили. Владельца магазина и продавца теперь проверяют на предмет дискредитации Вооружённых сил РФ и финансирования ВСУ. Хозяин «Планеты запчастей» уже записал видео с извинениями. На записи он говорит, что является активистом Народного фронта, полностью поддерживает нашу армию и считает себя патриотом своей страны.
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Александр Бойцов