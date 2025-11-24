Рабочие вставили в 15-летнего подростка шланг и включили компрессор

24 ноября 2025, 10:44

В Турции рабочие вставили в задний проход 15-летнего коллеги шланг и убили его

Фото: iStock/peterscode

В Турции произошел ужасный инцидент, в котором 15-летний Мухаммед Кендирджи стал жертвой жестокого пранка. Молодой парень работал в столярной мастерской, когда его друзья решили устроить розыгрыш. Об этом сообщает Sozcu.