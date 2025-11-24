Рабочие вставили в 15-летнего подростка шланг и включили компрессор
В Турции произошел ужасный инцидент, в котором 15-летний Мухаммед Кендирджи стал жертвой жестокого пранка. Молодой парень работал в столярной мастерской, когда его друзья решили устроить розыгрыш. Об этом сообщает Sozcu.
14 ноября двое коллег связали Кендирджи, сняли с него штаны и вставили шланг в его задний проход. Затем они включили воздушный компрессор. То, что задумывалось как шутка, привело к серьезным травмам. Мальчику потребовалась неотложная медицинская помощь.
После пяти дней в отделении интенсивной терапии врачи не смогли спасти подростка. Этот случай стал шокирующим напоминанием о том, как опасны могут быть бездумные шутки. Правоохранительные органы начали расследование, чтобы привлечь виновных к ответственности.
