В Эфиопии произошло извержение вулкана Хейли-Губби, спавшего десять тысяч лет

24 ноября 2025, 10:44

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

На северо-востоке Эфиопии произошло извержение вулкана Хейли-Губби, который находился в состоянии покоя более десяти тысяч лет. Он расположен в регионе Афар, примерно в 15 километрах юго-восточнее активного вулкана Эртале, сообщает сайт VolcanoDiscovery.