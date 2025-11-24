В Эфиопии произошло извержение вулкана Хейли-Губби, спавшего десять тысяч лет
На северо-востоке Эфиопии произошло извержение вулкана Хейли-Губби, который находился в состоянии покоя более десяти тысяч лет. Он расположен в регионе Афар, примерно в 15 километрах юго-восточнее активного вулкана Эртале, сообщает сайт VolcanoDiscovery.
Извержение началось в воскресенье в 08:30 по московскому времени. Спутниковые данные зафиксировали мощный выброс пепла, который поднялся на высоту 10-15 километров и распространился над юго-западной частью Аравийского полуострова. Эфиопский вещатель FMC подтвердил активность в районе Эртале. Свидетели описали взрыв как необычайно сильный по мощности и звуку.
Вулканолог Саймон Карн отметил, что в истории Хейли-Губби нет записей о предыдущих извержениях с начала голоцена, который начался более 11 тысяч лет назад. Этот случай стал настоящей сенсацией для ученых и жителей региона.
Читайте также: