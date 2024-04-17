ФСБ ликвидировала планировавшего теракт в московской синагоге мужчину

Фото: iStock/irene_rebrova
Сотрудники ФСБ ликвидировали террориста, планировавшего нападение на синагогу Федерации еврейских общин России «Даркей Шалом» в столичном районе Отрадное. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава общины раввин Довид Карпов.
Он отметил, что злоумышленник был задержан недалеко от синагоги. После операции по задержанию террориста, оперативники провели ряд мероприятий в самом здании синагоги. Они просмотрели записи с видеокамер, а также провели инструктаж о мерах безопасности.
Ранее, 11 апреля, ФСБ сообщила о предотвращении попытки теракта, который собирался устроить уроженец Средней Азии 2002 года рождения. Он отбывал наказание за преступление на родины, во время чего попал под влияние представителей одной из запрещённых в России террористических организаций. В его квартире был проведён обыск, в результате которого силовики изъяли самодельное взрывное устройство.
Читайте также:
ФСБ предотвратила вооружённое нападение террористов на синагогу в Москве
ФСБ показала, где хранил бомбу иностранец, планирующий теракт в синагоге
Мужчина планировал устроить теракт в синагоге в Москве во время скопления людей
Анастасия Чинкова