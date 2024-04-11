ФСБ показала, где хранил бомбу иностранец, планирующий теракт в синагоге

Видео: ЦОС ФСБ РФ
Федеральная служба безопасности показала кадры из квартиры боевика, который замышлял теракт в одной из синагог города Москвы. О пресечении попытки совершения террористического акта в ФСБ стало известно 11 апреля.
Сообщается, что уроженец одной из стран Средней Азии изучал столичное культовое еврейское учреждение. В ходе задержания 10 апреля злоумышленник оказал вооружённое сопротивление. Ответным огнём он был убит.
На видео показано лежащее на полу тело, отверстия от пуль в оконном стекле, компоненты для изготовления СВУ. Само устройство злоумышленник хранил под матрасом.
Ранее сообщалось, что стрелявший в полицейских в Подмосковье признался следователю в преступлениях. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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На видео показано лежащее на полу тело, отверстия от пуль в оконном стекле, компоненты для изготовления СВУ. Само устройство злоумышленник хранил под матрасом.
Ранее сообщалось, что стрелявший в полицейских в Подмосковье признался следователю в преступлениях. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак