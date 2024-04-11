Мужчина планировал устроить теракт в синагоге в Москве во время скопления людей

Фото: iStock/Diy1
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который собирался совершить уроженец одной из стран Средней Азии в культовом еврейском учреждении в Москве в момент массового скопления граждан. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
Уточняется, что уроженец одной из стран Средней Азии собрал необходимые данные у одной из синагог Москвы. После этого он приобрёл всё необходимое для изготовления самодельного взрывного устройства.
В момент задержания преступник оказал вооружённое сопротивление и был ликвидирован ответным огнём.
В четверг, 11 апреля, сотрудники управления ФСБ РФ по Калининградской области также задержали двух местных жителей за организацию диверсионного сообщества по указанию Службы безопасности Украины.
Читайте также:
ФСБ: Британия с ВСУ готовили штурм российской буровой в Черном море
ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Крыму
В ФСБ указали на привлечение Киевом террористического подполья к преступлениям
В момент задержания преступник оказал вооружённое сопротивление и был ликвидирован ответным огнём.
В четверг, 11 апреля, сотрудники управления ФСБ РФ по Калининградской области также задержали двух местных жителей за организацию диверсионного сообщества по указанию Службы безопасности Украины.
Читайте также:
ФСБ: Британия с ВСУ готовили штурм российской буровой в Черном море
ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Крыму
В ФСБ указали на привлечение Киевом террористического подполья к преступлениям
Элина Позднякова