ФСБ ликвидировала связанного с ИГ российского военного

Фото: iStock/Grigorenko
В Карачаево-Черкесии ФСБ ликвидировала 25-летнего российского военнослужащего, связанного с ИГИЛ*, пишет Baza.
По данным канала, военнослужащий из Ростовской области служил в 49-й общевойсковой армии Южного военного округа. 15 мая против него возбудили дело по статье 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»). 16 мая спецназ ФСБ попытался задержать мужчину в Ногайском районе, однако он оказал сопротивление и был ликвидирован.
Сообщается, что военнослужащий планировал теракты против сотрудников правоохранительных органов. С места перестрелки изъяли автомат Калашникова и самодельное взрывное устройство. Как уточняет РИА Новости, у него также нашли переписку с координаторами, находящимися за границей.
Читайте также:
В Крыму предотвращен теракт сотрудниками ФСБ
ФСБ рассекретила данные адъютанта Гитлера, как СССР помог союзникам в Арденнах
ФСБ ликвидировала подозреваемого в теракте в «Крокусе», сбежавшего в Чехове
Артем Кузьмин