В Крыму предотвращен теракт сотрудниками ФСБ

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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Крыму. Об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ.
По подозрению в подготовке теракта задержаны мужчина и женщина, которые выполняли задачи украинской разведки.
Взрыв злоумышленники намеревались устроить на железной дороге.
25-летнего мужчину украинские кураторы завербовали в 2023-м году. В дальнейшем к выполнению поручений мужчина привлек свою сожительницу.
Пара фотографировала военнослужащих, места их дислокации, расположение объектов топливно-энергетического комплекса для передачи заказчикам из Украины. Возбуждено уголовное дело.
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Взрыв злоумышленники намеревались устроить на железной дороге.
25-летнего мужчину украинские кураторы завербовали в 2023-м году. В дальнейшем к выполнению поручений мужчина привлек свою сожительницу.
Пара фотографировала военнослужащих, места их дислокации, расположение объектов топливно-энергетического комплекса для передачи заказчикам из Украины. Возбуждено уголовное дело.
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Анастасия Хохлова