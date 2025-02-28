ФСБ предотвратила теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона

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Федеральная служба безопасности России сообщила о предотвращении теракта, запланированного украинскими спецслужбами против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). Об этом пишет РИА Новости.
В ходе операции в Москве были задержаны гражданин Украины и гражданин России, которые, по данным ФСБ, были завербованы военной разведкой Украины через мессенджер «Телеграм».
У задержанных изъяли самодельное взрывное устройство и поддельные паспорта граждан Украины с измененными данными. ФСБ утверждает, что фигуранты признались в планах по физическому устранению митрополита. Они намеревались покинуть Россию после совершения преступления с использованием поддельных документов.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств.
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У задержанных изъяли самодельное взрывное устройство и поддельные паспорта граждан Украины с измененными данными. ФСБ утверждает, что фигуранты признались в планах по физическому устранению митрополита. Они намеревались покинуть Россию после совершения преступления с использованием поддельных документов.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств.
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Дарья Осипова