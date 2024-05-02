ФСБ РФ: в ЛНР задержали украинку за сбор данных в пользу Киева

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Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в ЛНР гражданку Украины, которую подозревают в шпионаже в пользу украинской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ведомства.
Отмечается, что жительница поселка Троицкое собирала сведения о местах дислокации российских военных весной 2023 года и передавала их ВСУ. По информации следствия, злоумышленница осознавала, что делает, однако заявила, что сейчас не стала бы поступать также.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело. В настоящее время специалисты проводят следственные мероприятия.
Ранее сообщалось, что второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил к 25 годам заключения агента Службы безопасности Украины Сергея Кармазина. Его признали виновным в шпионаже, диверсиях и подготовке теракта.
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В отношении женщины возбуждено уголовное дело. В настоящее время специалисты проводят следственные мероприятия.
Ранее сообщалось, что второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил к 25 годам заключения агента Службы безопасности Украины Сергея Кармазина. Его признали виновным в шпионаже, диверсиях и подготовке теракта.
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Екатерина Коршунова