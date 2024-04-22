Ветеран ФСБ рассказал о том, какие уроки важно извлечь из теракта в «Крокусе»

Фото: Telegram-канал Ильи Шадрикова
Теракт в «Крокус Сити Холле» должен научить россиян тому, что всегда нужно оставаться настороже. Об этом в эфире «Радио 1» заявил директор спортивно-патриотического клуба «Ярополк», ветеран подразделения «Альфа», центра специального назначения ФСБ России, депутат Совета депутатов городского округа Красногорск Илья Шадриков.
«Надо быть всегда настороже. Особенно, когда идет специальная военная операция, и ты еще не знаешь, откуда может "сюрприз" прилететь, особенно когда бываете в скоплении людей на массовых мероприятиях. Ну и в принципе даже если идет мирная жизнь, в любом случае надо быть всегда начеку. Особенно обращать внимание на потусторонние предметы, которые лежат отдельно. Потому что задача терроризма, в первую очередь, посеять хаос», — заявил Шадриков.По мнению депутата, террористы всегда пользуется тем, что население расслабленно и никто ничего не ожидает. Другим немаловажным фактором Шадриков считает наличие оружия и сотрудников безопасности на массовых мероприятия. При этом он отметил, что на ношение оружия должно быть соответствующее разрешение.
«Делать, как в Америке, где каждый может носить оружие, тоже неправильно. В любом случае, безопасность на массовых мероприятиях должны обеспечивать, в моем понимании, именно те структуры, которые имеют право дать отпор на полном юридическом основании. Потому что у нас закон об оружии тоже гласит, что если ты неправильно применишь оружие при нападении, ты будешь еще и виноват. И попробуй еще в суде докажи, что тебя хотели убить. Понимаете? Такая палка в двух концах. Ну, это я говорю уже больше такие бытовые моменты. А если брать глобально, еще раз повторюсь, то охрана должна осуществляться именно непосредственно боевым оружием», — отметил Шадриков.По его словам, вскоре после трагедии власти Красногорска организовали для учеников в школах раз в неделю специальные уроки мужества, в рамках которых детям рассказывали о том, как именно необходимо действовать в подобных экстренных ситуациях. По мнению депутата такие занятия должны проходить на регулярной основе в том числе в виде довоенной подготовки и патриотических уроков.
«И самое главное, видите, тут же еще была ситуация, что большинство запаниковали и бежали кто куда. И чтобы такого не происходило, чтобы человек мог трезво оценивать ситуацию, важно проходить специальные тренировки. И это я сейчас говорю даже не о боевых действиях, а каких-то психологических моментах. Кстати, занятия спортом в этом тоже неплохо помогают», — заявил ветеран подразделения «Альфа».В финале разговора он напомнил слова президента России, который неоднократно призывал граждан не полагаться на традиционный русский «авось», а стараться сохранять бдительность и контролировать окружающую обстановку.
«То есть, не должно быть такого, что пройдет полгода и все расслабились. Важно не забывать о трагедии и что-то делать в этом направлении, внедрять в головы людей правила, как себя вести в экстренных ситуациях», — отметил Шадриков.Вечером 22 марта террористы открыли стрельбу из автоматического оружия по посетителям концерта группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» и подожгли здание. По последним данным, в результате теракта погибли 145 человек, среди них шестеро детей, более 550 человек пострадали. Суд арестовал более десяти подозреваемых, включая четверых непосредственных участников теракта.
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