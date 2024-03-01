В Запорожье сотрудники ФСБ задержали украинского шпиона

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В Запорожской области сотрудники ФСБ задержали украинского гражданина, который собирал информацию о местах расположения армии России и передавал ее украинской стороне. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
«В Запорожской области сотрудниками спецслужб пресечена деятельность гражданина Украины, осуществлявшего разведывательную деятельность в интересах Украины», — рассказали в ведомстве.
Уточняется, что мужчина собирал информацию о местах дислокации российских военных и передавал данные украинской стороне для последующего нанесения ударов.
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Элина Позднякова