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В Запорожье сотрудники ФСБ задержали украинского шпиона

01 марта 2024, 12:08
Фото: iStock/BrianAJackson

Фото: iStock/BrianAJackson

В Запорожской области сотрудники ФСБ задержали украинского гражданина, который собирал информацию о местах расположения армии России и передавал ее украинской стороне. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
«В Запорожской области сотрудниками спецслужб пресечена деятельность гражданина Украины, осуществлявшего разведывательную деятельность в интересах Украины», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что мужчина собирал информацию о местах дислокации российских военных и передавал данные украинской стороне для последующего нанесения ударов.


Мужчина пояснил, что представители украинской спецслужбы прислали ему деньги и попросили помочь ВСУ. Он задержан. Возбуждено уголовное. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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#деньги
#данные
#мужчина
#всу
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Босой московский бизнесмен устроил стрельбу у Исаакиевского собора в Петербурге
01 марта 2024, 11:47

Фото: istockphoto/ronstik

Бизнесмен из Москвы устроил стрельбу возле Исаакиевского собора в центре Санкт-Петербурга. На улицу он вышел босиком.
41-летний мужчина по имени Артур покинул свои апартаменты в гостинице «Англетер», где остановился, и выстрелил из пистолета в воздух над головами прохожих, передаёт телеграм-канал «Mash на Мойке». Возможно, то, что он позабыл обуться, показалось ему недостаточным для привлечения внимания. По словам очевидцев, стрелок был в измененном состоянии. Подъехавший наряд полиции, оперативно задержал нарушителя. Патроны в пистолете оказались холостыми.

В его номере, куда после задержания стрелка пришли с обыском правоохранители, был обнаружен целый арсенал: ещё два пистолета, автомат, магазины к стрелковому оружию с холостыми патронами и дымовая шашка. По словам столичного гостя, он купил оружие в Петербурге, оно ему нужно для коллекции, которую Артур собирает уже несколько лет.

В Москве мужчина владеет солидной мебельной компанией и раздаёт направо и налево мотивационные интервью на предмет «построй свою бизнес-империю». Предпринимателя увезли в отдел полиции и возбудили дело о хулиганстве.

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#бизнес
#оружие
#мужчина
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#санкт-петербург
#пистолет
#гостиница
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ВСУ из танка обстреляли таможенный пункт Троебортное в Брянской области
01 марта 2024, 10:46

Фото: iStock/Dominik Spalek

Бойцы ВСУ обстреляли из танка таможенный пункт в Брянской области. По предварительным сгорели три грузовика, еще один был поврежден. Об этом сообщает Mash.
Согласно сообщению, украинские военные около девяти раз выстрелили из танка по МАПП Троебортное в Севском районе региона днем 29 февраля. В результате чего на стоянке загорелись три грузовых автомобиля. Ещё один был повреждён осколками. При этом информации о раненых и пострадавших нет.

Официально местные власти и Минобороны РФ данную информацию не подтверждали.

28 февраля губернатор Белгородской области заявлял, что украинские войска нанесли удар по селу Тишанка. По словам Гладкова, после этого украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль КАМАЗ. В машине выбиты стёкла, однако, к счастью, никто не пострадал.

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#минобороны рф
#военные
#танки
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Пятилетняя девочка попала в реанимацию из-за желания съесть печенье
В Петербурге пятилетняя девочка оказалась в реанимации, загоревшись от плиты
01 марта 2024, 10:31

Фото: istock / HemantMandot

Пятилетняя петербурженка попала в реанимацию после того, как захотела съесть печенье около газовой плиты. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник издания рассказал, что что девочка потянулась на полку за печеньем и задела платьем включенную конфорку. В медицинское учреждение ребенка доставили с ожогами подбородка, шеи, груди, живота, левого бедра второй и третьей степени.

Сейчас пострадавшая находится в отделении реанимации, ее состояние оценивается как тяжелое.

Известно, что семья малышки полная, благополучная, на учете в ОДН не состоит. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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В Новосибирске арестовали мужчину, пытавшегося поджечь сожительницу из-за денег

Суд вынес приговор фигурантам кражи спирта для напитка «Мистер сидр»

#семья
#девочка
#возгорание
#реанимация
#больница
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Аргентина выдала России риелтора, укравшую 150 млн рублей
МВД: Аргентина экстрадировала в Россию обвиняемую в хищении 150 млн рублей
01 марта 2024, 09:22

Фото: istock / HStocks

Власти Аргентины передали России Людмилу Авдюхину, разыскиваемую по подозрению в хищении 150 миллионов рублей. Об этом информирует официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Аргентинские полицейские в аэропорту города Буэнос-Айреса передали гражданку РФ сотрудникам НЦБ Интерпола МВД и ФСИН РФ.

По данным следствия, в 2022 году женщина была руководителем риелторского агентства в Барнауле. Она брала большие суммы у покупателей недвижимости на хранение для дальнейшей передачи продавцам. Женщина предлагала им сделать выгодные инвестиции в покупку недвижимости, но не выполняла условия сделок.

В результате россиянка похитила более 150 миллионов рублей и покинула Россию. Сейчас в отношении риэлтора расследуется уголовное дело по статье о мошенничестве. О местоположении женщины стало известно в 2023 году благодаря задействованию каналов Интерпола.

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#уголовное аргентина
#мошенничество
#хищение
#уголовное дело
#ирина волк
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В Подольске поймали серийного похитителя денег из торговых автоматов
01 марта 2024, 09:20

Фото: Фотобанк МО

Подмосковные полицейские задержали 28-летнего приезжего из Рязанской области по подозрению в серии краж из торговых аппаратов с едой и напитками, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
«Следствие установило, что злоумышленник некоторое время работал в компании по установке вендинговых аппаратов и сделал себе дубликаты ключей от них. Затем он уволился и несколько месяцев забирал деньги из автоматов, расположенных в микрорайоне Климовск городского округа Подольск. Общая сумма ущерба составила 30 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Мужчина рассказал, что деньги он тратил на покупку еды и одежды, а также на погашение долгов.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде.

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#климовск
#кража
#полиция
#подольск
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Целью ночного налёта дронов ВСУ был оборонный завод в Дзержинске
01 марта 2024, 09:08

Фото: istock / aapsky

Беспилотники ВСУ пытались атаковать завод имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash».
По информации портала, к предприятию летели три дрона одновременно. Все летательные аппараты были обнаружены системой РЭБ и перехвачены. В результате происшествия жертв и разрушений нет.

На заводе, который пытались атаковать БПЛА ВСУ производятся основные компоненты боеголовок к ракетным комплексам, сообщает телеграм-канал.

Информацию о ликвидации дронов над Нижегородской областью ранее подтвердил мэр Дзержинска Иван Носков. Он назвал атаку террористической и отметил, что БПЛА были сбиты над промзоной.

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#завод
#бпла
#происшествия
#опасность
#мэр
#всу
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Президент Федерации бодибилдинга загорелась в своем авто из-за подкуренной сигареты
SHOT: Экс-чемпионка РФ по бодибилдингу Богрунова загорелась в собственной машине
01 марта 2024, 08:58

Фото: istock / maxim4e4ek

Бывшая чемпионка России и президент Федерации бодибилдинга Рязанской области Ирина Богрунова загорелась в собственной машине в Москве. Девушка неудачно подкурила сигарету и была госпитализирована с сильными ожогами. Об этом информирует Телеграм-канал SHOT.

По данным источника, 41‑летняя спортсменка случайно подпалила свои волосы в автомобиле во время поездки в столичном районе Строгино. Богрунову доставили в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского с сильными ожогами лица, шеи и рук.

Ирина Богрунова — мастер спорта по бодибилдингу и жиму штанги лёжа, победитель и призёр большого количества российских и европейских соревнований по бодибилдингу в нескольких категориях. Сейчас она продолжает активно заниматься тренерской деятельностью и популяризацией бодибилдинга в России.

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#президент
#волосы
#спорт
#сигареты
#возгорание
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В Петербурге трехмесячный младенец получил травму после нападения отца на его мать
01 марта 2024, 08:16

Фото: iStock/maxim4e4ek

Трехмесячная девочка из Санкт-Петербурга госпитализирована из-за травм, полученных в ходе конфликта родителей, сообщает издание «Фонтанка».
Отец грудного ребенка начал избивать свою супругу в тот момент, когда у нее на руках находился младенец. В результате ребенок выпал из рук матери на пол. Прибывшие на место происшествия медики поставили трёхмесячной девочке диагноз ушиб головы. Мужчина вскоре после произошедшего покинул квартиру, его ищут правоохранители.

Прежде в Иркутске женщину на глазах у ребенка избил ее супруг. Причиной конфликта стало нежелание мужчины оставлять с ней их совместного сына. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#ребёнок
#младенец
#отец
#медики
#происшествия
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В военно-космической академии выявили преступную группу среди преподавателей
«Ъ»: четырех преподавателей академии ВКС при Минобороны арестовали за махинации
01 марта 2024, 07:43

Фото: istock / Evgen_Prozhyrko

В Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского арестовали четырех преподавателей, которые организовали преступную группу, занимающуюся созданием фиктивных мест среди разработчиков опытно-конструкторских работ (ОКР).
Как сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источник в Министерстве обороны, Группа из двух преподавателей, Артемия Павлова и Владимира Авдеева, и двух начальников кафедр военного вуза, Кирилла Цветкова и Андрея Назарова включили 82 «мертвые души» в контракты с оборонным ведомством ОКР «СПО-ЦУиМ» и «Прима-ВКА-ЭП», записав их в соисполнителей проектов.

По данным следователей, во время махинаций преступная группа присвоила 8 444 444 рубля.

Следствие запросило суд избрать фигурантам дела меру пресечения в виде домашнего ареста до апреля. Помимо этого, им запрещено комментировать дело в СМИ, пользоваться интернетом и любыми средствами связи кроме связи с защитниками и следствием и вызов оперативных служб.

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