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ФСБ предотвратила подготовку теракта в Карелии

07 марта 2024, 12:39
Фото: iStock/irene_rebrova

Фото: iStock/irene_rebrova

ФСБ России предотвратила подготовку теракта в административном здании в Карелии. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ведомства.
Отмечается, что теракт готовили спецслужбы Украины, которые завербовали гражданина Белоруссии, являвшегося членом запрещённого Минском националистического формирования «Полк имени Кастуся Калиновского» и находившегося в межгосударственном розыске.

Мужчина изъял из заранее подготовленного схрона средства поражения и самодельное взрывное устройство. Сотрудники ФСБ успели предотвратить теракт. В момент задержания, агент спецслужб открыл огонь из огнестрельного оружия по сотрудникам спецслужб, после чего в ходе боестолкновения был нейтрализован.


Следственное отделение УФСБ РФ по Республике Карелия возбудило уголовное дело по статье о подготовке к теракту.

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#фсб
#теракт
#украина
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ФСБ: ликвидирован украинский агент, готовивший теракт в Карелии
07 марта 2024, 12:55

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев

Гражданин Белоруссии, который по заданию спецслужб Украины готовил теракт в административном здании в Карелии, убит. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 49-летний белорус был объявлен на родине в федеральный розыск в сентябре 2022 года. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении президента Республики Беларусь.

Затем стало известно, что с марта мужчина проживал на территории России, где готовился заложить взрывное устройство в здании Администрации Олонецкого района Республики Карелия. Это задание он получил от сотрудников украинских спецслужб.

Накануне сотрудники ФСБ России выследили мужчину, который отправился в лес за СВУ, запрятанным в схроне. Когда его пытались задержать, он открыл огонь, в результате чего был ликвидирован.

В отношении агента возбуждено уголовное дело по статье о покушении на теракт.

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#фсб
#теракт
#украина
#белоруссия
#россия
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В Пермском крае работник птицефабрики пытался сжечь в печи живых кошек и котят
07 марта 2024, 12:38

Фото: iStock/suemack

После проверки на птицефабрике в Пермском крае руководство предприятия распорядилось «выселить» кошек и котят, которые долгое время проживали на фабрике и уже считали эту территорию своей, пишет Readovka.
Некоторые птичницы, пожалев выселенцев, проявили сострадание и забрали животных себе домой. Однако один из работников пошел на крайнюю жестокость. Он схватил двух кошек и их котят и бросил их в раскаленную печь на улице.

Мимо проходившие женщины услышали отчаянное мяуканье и увидели дым, доносящийся из печи. Они бросились открывать дверцу и успели спасти кошек и одного котенка. Однако остальные погибли.

Спасенные животные получили серьезные ожоги и сейчас находятся под наблюдением ветеринаров в местной клинике. Их состояние оценивается как тяжелое. Работник, совершивший это преступление, уже уволен с предприятия. После массовых обращений граждан правоохранительные органы и служба безопасности предприятия начали проверку инцидента.

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#смерть
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Жителям Подмосковья рассказали о мошенничестве с помощью голосовых сообщений
07 марта 2024, 11:19

Фото: iStock/Userba011d64_201

Способ выманить деньги с помощью голосовых сообщений из мессенджеров начали использовать мошенники, об этом жителей Подмосковья предупредили в Главном управлении региональной безопасности Московской области.
Злоумышленники взламывают аккаунт в мессенджере, изучают переписку человека с родственниками и друзьями, а потом начинают общаться от его имени. Чтобы не вызвать сомнения у потенциальной жертвы, первые сообщения после взлома продолжают предыдущую переписку, и только потом мошенник переходит к просьбе перевести ему деньги.

«Для убедительности мошенники используют старые голосовые сообщения, из которых при помощи искусственного интеллекта создают новые записи», — отмечается в сообщении.
Пользователей Telegram, WhatsApp и Viber просят быть внимательными, проверять информацию в мессенджерах по другим каналам связи, а также удалять голосовые сообщения после прослушивания.

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#подмосковье
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Протестующие фермеры завалили набережную Праги навозом
07 марта 2024, 11:03

Фото: iStock/Maren Winter

Недовольные недостаточными мерами поддержки со стороны государства, фермеры из Чехии решили привлечь внимание к своим требованиям, рассыпав навоз на набережной Эдварда Бенеша в Праге. Об этом сообщила пражская полиция в соцсети Х.
В результате необычного протеста набережная столицы Чешской республики оказалась заблокирована для проезда общественного и личного транспорта. Теперь чешской полиции приходится работать над устранением проблем на дороге, водителям рекомендовано выбирать альтернативные маршруты.

Водителя, который привез удобрение и вывалил на проезжую часть, задержали. Полиция подозревает шофёра в совершении нескольких правонарушений, хотя подробности не разглашаются.

Фермеры уже неоднократно высказывали свои требования и протестовали против отсутствия должной поддержки сельского хозяйства в Чехии. В этот раз они объединились и пригнали в Прагу несколько сотен тракторов и другой сельхозтехники со всех уголков страны. Их требования включают возвращение прежнего уровня налога на землю, поддержку трудовой занятости в сельской местности, помощь животноводческим хозяйствам и защиту интересов аграриев в связи с торговым соглашением ЕС с Украиной.

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#фермер
#происшествие
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Российский пенсионер пытался перевезти в машине 22 заряда взрывчатого вещества
В Татарстане остановили машину, набитую 22 зарядами взрывчатого вещества
07 марта 2024, 10:55

Фото: iStock/Thank you for your assistant

На трассе в Татарстане остановили машину, набитую 22 зарядами взрывчатого вещества. Об этом сообщает Telegram-канал Mаsh.
За рулём находился обычный пенсионер, следовавший из Москвы в Хабаровск. Он не смог объяснить, откуда в его автомобиле взрывчатое вещество.

Отмечается, что находку обнаружили в личных вещах в багажнике. Там лежали шесть предметов цилиндрической формы, начиненных смесью тротил-гексогеном. В каждом предмете было по 400 грамм вещества, в общей сложности – 2,4 килограмма.

Позднее под задними сиденьями обнаружили ещё 16 цилиндров со взрывчаткой.

64-летнего мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном сбыте, хранении и перевозке взрывчатых веществ.

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Мать в Люберцах оставила дома детей, и они задохнулись при пожаре
07 марта 2024, 10:29

Фото: iStock/Elena Boltunova

В Люберцах завершилось расследование уголовного дела, связанного с гибелью двоих детей в результате пожара. Об этом сообщили в СК России по Московской области.
Обвиняемая, 32-летняя местная жительница, оставила двух своих детей в частном доме и пошла в гости к соседке. Пока её не было, начался пожар, который привёл к трагическим последствиям.

Согласно заключению пожарной экспертизы, огонь возник из-за нагретых элементов аппарата газового водонагревателя, которые привели к воспламенению деревянных деталей строения дома. Нагреватель находился в котельном помещении на первом этаже.
Когда мать вернулась домой, она обнаружила малышей без признаков жизни от воздействия угарного газа. Реанимировать детей не удалось.

Женщину обвинили по уголовной статье «Причинение смерти по неосторожности». Дело передано в суд. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

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В подмосковном салоне красоты, где снимали обнажённых клиенток, прошли обыски
07 марта 2024, 10:02

Фото: istock / photographer

В салоне красоты в Щёлково, где со скрытой камерой снимались видео обнажённых клиенток, прошли обыски. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.
Бывшая сотрудница студии «О-ля-ля» рассказала изданию, что владелец Евгений часто звал своих бывших подчинённых на эпиляцию с приятной скидкой. Он также часто проявлял знаки внимания к подчиненным-девушкам.

По информации канала, выложить скандальные кадры могла одна из бывших сотрудниц салона. Хозяин поругался с девушкой и она ушла, переменив часть посетительниц. Также бывшие сотрудники утверждают, что Евгений знал про камеру, а персоналу говорил, что датчик для пожарной безопасности.

Работницы поверили начальнику, а вечером в «О-ля-ля» прошли обыски. Мужчина отказался давать комментарии журналистам и пытался скрыть лицо капюшоном. После оперативных мероприятий владелец заведения, предположительно, уехал со своей женой.

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#сотрудники
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В Минздраве сообщили о крайне тяжёлом состоянии пострадавших на ТЭЦ в Шагонаре
Минздрав: двое пострадавших в Шагонаре находятся в крайне тяжелом состоянии
07 марта 2024, 09:13

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших после ЧП на ТЭЦ в тувинском Шагонаре.
По сообщениям ведомства, двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. Ещё шестеро – в тяжёлом.

В настоящее время они все проходят лечение в Красноярске, куда были экстренно доставлены с ожогами разной степени и отравлением угарным газом.

Днём ранее глава республики Тыва Владислав Ховалыг сообщал, что на Шагонарской ТЭЦ произошёл взрыв, после которого вспыхнул пожар. Отмечалось, что пострадали как минимум 14 человек. Позднее стало известно о пропавших без вести. На место оперативно прибыли спецслужбы, был создан оперативный штаб.

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#ожоги
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Молодой рецидивист из Мытищ попался на краже акустической системы
07 марта 2024, 09:13

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Акустическую систему украли в магазине электроники на Коммунистической улице в городе Мытищи, по подозрению в краже полиция задержала 21-летнего ранее судимого местного жителя, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что злоумышленник, дождавшись, когда из торгового зала выйдет консультант, забрал с полки акустическую систему и ушёл из магазина», — говорится в сообщении.
Полицейские сумели установить маршрут похитителя и задержали его по месту жительства. Молодой человек рассказал, что похищенное он продал, а деньги потратил.

Против задержанного завели дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде.

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