ФСБ предотвратила подготовку теракта в Карелии

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ФСБ России предотвратила подготовку теракта в административном здании в Карелии. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ведомства.
Отмечается, что теракт готовили спецслужбы Украины, которые завербовали гражданина Белоруссии, являвшегося членом запрещённого Минском националистического формирования «Полк имени Кастуся Калиновского» и находившегося в межгосударственном розыске.
Мужчина изъял из заранее подготовленного схрона средства поражения и самодельное взрывное устройство. Сотрудники ФСБ успели предотвратить теракт. В момент задержания, агент спецслужб открыл огонь из огнестрельного оружия по сотрудникам спецслужб, после чего в ходе боестолкновения был нейтрализован.
Следственное отделение УФСБ РФ по Республике Карелия возбудило уголовное дело по статье о подготовке к теракту.
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Мужчина изъял из заранее подготовленного схрона средства поражения и самодельное взрывное устройство. Сотрудники ФСБ успели предотвратить теракт. В момент задержания, агент спецслужб открыл огонь из огнестрельного оружия по сотрудникам спецслужб, после чего в ходе боестолкновения был нейтрализован.
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Анастасия Чинкова