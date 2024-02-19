Уничтожен россиянин, готовивший теракт в отношении политика Запорожской области

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ выявили россиянина, который при поддержке СБУ планировал совершить теракт в отношении политика Запорожской области, применив самодельное взрывное устройство. При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
«Вскрыта и пресечена деятельность гражданина России Виталия Дятленко, завербованного СБУ и осуществившего в преддверии электорального цикла 2024 года подготовку террористического акта в отношении одного из политических деятелей Запорожской области», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что задержанный собирался устранить политика с помощью самодельного взрывного устройства, которое попытался установить на дно автомобиля. Действовал он при поддержке кураторов из СБУ, которые и передали ему СВУ и координировали его действия.
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