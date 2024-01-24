В Рыбинске предотвратили теракт на военном предприятии

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Силовики предотвратили теракт на «Воентелекоме» в Рыбинске.
Парня задержали. Он планировал устроить взрыв за 100 тысяч рублей. Его вербовка произошла через интернет. По указанию куратора юноша купил компоненты для изготовления взрывного устройства: аммиачную селитру, алюминиевую пудру, а также ацетон. Данные вещества силовики обнаружили и изъяли из тайника, который обустроил подозреваемый.
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Мария Фирсова