В ЯНАО произошел взрыв на предприятии по добыче газа, есть погибший

Фото: iStock/dzika_mrowka
В результате взрыва на предприятии по добыче газа на Восточно-Уренгойском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе погиб один человек. Об этом сообщили в СУ СК по региону.
Уточняется, что еще восемь человек пострадали. Взрыв произошел около 3.00 по местному времени (01:00 мск). Согласно предварительной информации, взорвалась установка комплексной подготовки газа.
На место происшествия выехали представители прокуратуры. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в торговом центре в Апшеронске Краснодарского края произошел взрыв. Большая часть здания обрушилась, пострадали десять человек. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Появились новые подробности о личности обвиняемого в подрыве машины в Москве
Переспавшую с двумя школьниками учительницу выпустили из тюрьмы
В Рязани местные жители украли мост весом в 60 тонн и сдали его в металлолом
На место происшествия выехали представители прокуратуры. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в торговом центре в Апшеронске Краснодарского края произошел взрыв. Большая часть здания обрушилась, пострадали десять человек. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Появились новые подробности о личности обвиняемого в подрыве машины в Москве
Переспавшую с двумя школьниками учительницу выпустили из тюрьмы
В Рязани местные жители украли мост весом в 60 тонн и сдали его в металлолом
Екатерина Коршунова