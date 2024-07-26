Серебряков признался, что собирал бомбу под машину под контролем куратора из СБУ

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Задержанный по делу о подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser в Москве Евгений Серебряков признался, что заложил бомбу под машину, а собирал ее под контролем куратора из Службы безопасности Украины. Это следует из видео, опубликованного ФСБ России.
«Я под контролем и с инструкциями от Ильи собрал взрывное устройство, заложил его под автомобиль», — рассказал он.
В среду на севере Москвы прогремел взрыв. На парковке взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser, на который было установлено самодельное взрывное устройство. В салоне находились мужчина и женщина. В Бодруме был задержан фигурант дела, им оказался Евгений Серебряков. СБУ обещала заплатить ему от 10 до 20 тысяч долларов за ликвидацию российского офицера.
Ранее сообщалось, что обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков мог быть записан у других контактов как «Женя Конфеты» и «Хохлятский Странец». Он указал в своей анкете адреса мест, где проживал в разные периоды жизни. Это Москва, где он провел последние годы, Урюпинск, где он закончил школу, а также Волгоград и Одинцово. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова