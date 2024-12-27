ФСБ опубликовала видео с места ликвидации террористов, готовивших взрыв в Москве

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ФСБ опубликовала кадры с ликвидированными боевиками, которые планировали совершить теракт в Москве. Запись показывает РИА Новости.
Силовики ворвались в квартиру, где засели террористы. Они оказали сопротивление при задержании и были ликвидированы. При обыске в квартире обнаружили нашли газовые баллоны, пистолет, пакеты с селитрой.
Ранее стало известно, что ФСБ России предотвратила теракт возле отдела полиции, готовившийся уроженцами Центральной Азии — членами ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство»* в Афганистане «Вилаят Хорасан»*.
По информации ведомства, подозреваемые приобрели автотранспортное средство и загрузили его газовыми баллонами с пропаном, после чего начали изготовление самодельного взрывного устройства.
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Ранее стало известно, что ФСБ России предотвратила теракт возле отдела полиции, готовившийся уроженцами Центральной Азии — членами ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство»* в Афганистане «Вилаят Хорасан»*.
По информации ведомства, подозреваемые приобрели автотранспортное средство и загрузили его газовыми баллонами с пропаном, после чего начали изготовление самодельного взрывного устройства.
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Элина Позднякова