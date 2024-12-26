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ФСБ опубликовала аудио с наставлениями супруги готовившему теракт агенту Украины

Фото: iStock/Pinkypills

Фото: iStock/Pinkypills

ФСБ РФ опубликовала аудиозапись телефонного разговора агента Украины готовившего покушение на российского военнослужащего с его женой, на которой женщина давала мужу дальнейшие указания, передает РИА Новости.
«Все нормально, есть нюансы. В пятницу он сначала со мной свяжется, потом я с тобой — так надо. Выйдешь, он тебе просто скажет куда. Ты там сделаешь, что положено, он тебе это оплатит, ценник скажешь какой на билеты и все прочее. Сейчас решаются организационные вопросы», — сказала на аудиозаписи супруга украинского агента.

Утром 26 декабря в ФСБ России сообщили о предотвращении серии покушений на высокопоставленных сотрудников Минобороны и членов их семей. Подготовка атак осуществлялась спецслужбами Украины. Задержаны четверо россиян, которым может грозить пожизненное заключение.



В ведомстве также сообщили, что один из задержанных должен был установить бомбу под служебный автомобиль одного из руководителей Минобороны, которую собирались взорвать дистанционно с территории Украины. Личность того, на кого готовилось покушение, не раскрывается.

Один из задержанных за подготовку покушений на высокопоставленных российских военных сообщил, что тайник с бомбой находился в районе подмосковного Протвино.

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#минобороны
Стало известно, что долги Украины лягут на США
Риттер: Украины не будет, а ее долги лягут на США
26 декабря 2024, 10:50

Фото: iStock/Pineapple Studio

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что долговые обязательства Украины будут возложены на США, поскольку сама Украина может прекратить свое существование. Об этом он написал в соцсети X.
Так американский разведчик ответил на вопрос журналиста Такера Карлсона, который поинтересовался у своих подписчиков, обязана ли Украина погасить все свои кредитные долги.

«Украина не будет существовать. Этот долг ляжет на нас», — написал Риттер.

Согласно мнению аналитика, это станет непосредственным следствием поражения США в прокси-войне с Россией.

В середине декабря США объявили о предоставлении Киеву займа в 20 миллиардов долларов в рамках кредита G7 на 50 миллиардов долларов, с погашением за счет замороженных российских активов. После начала специальной военной операции страны ЕС и G7 заморозили активы России на сумму около 300 миллиардов евро, что Москва считает воровством. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Россия также может не возвращать деньги.

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#всу
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Глава Шри-Ланки в письме Путину выразил заинтересованность во вступлении в БРИКС
26 декабря 2024, 09:10

Фото: iStock/bloodua

Глава Шри-Ланки Анура Диссаянаке в письме президенту РФ Владимиру Путину выразил заинтересованность во вступлении в БРИКС. Об этом сообщил РИА Новости посол республики в Москве Пакир Амза.
По словам посла, власти Шри-Ланки также обратились к другим членам БРИКС с просьбой о присоединении в качестве страны-партнера. Амза добавил, что ланкийский президент направил письмо российскому лидеру в октябре текущего года.

Напомним, Россия стала председателем БРИКС в 2024 году. В этом же году к объединению официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит глав государств-участников БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября. Главная тема встречи — «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».

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#шри-ланка
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Зеленский сменил посла Украины в Германии
Bild: Зеленский уволил посла Украины в Германии Макеева из-за критики
26 декабря 2024, 08:21

Фото: iStock/alzay

Владимир Зеленский уволил посла в Германии Алексея Макеева из-за малой помощи Киеву от Берлина. Об этом сообщает Bild.
Отмечается, что Зеленский уволил посла в Германии Алексея Макеева, который находился на посту с октября 2022 года. Согласно информации источника, его сменит нынешний посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Официальной причиной замены Макеева называется регулярная ротация дипломатов, однако есть мнение, что это произошло из-за регулярной критики в адрес посла. Утверждается, что Макеев останется в Берлине до февраля 2025 года.

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#германия
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Лукашевич назвал обвинявших Лаврова в дезинформации на СМИД ОБСЕ недалекими
26 декабря 2024, 07:22

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что обвинения в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова в дезинформации на встрече СМИД ОБСЕ на Мальте исходят от злобных и недалеких людей. Об этом информирует РИА Новости.
«Да, злобные, недалекие люди. Люди, которым чуждо уважение к иной позиции, попытка понять ее, не обязательно соглашаясь», — сказал он.

Как отметил постоянный представитель России при ОБСЕ, в этом и заключается суть дипломатии: в процессе диалога важно выслушать позицию другой стороны, даже если она вызывает неприятные чувства, и в ответ, возможно, получить аналогичное мнение, при этом стремясь найти общие интересы.

По словам дипломата, никто не пытался искать общие точки соприкосновения. Вместо этого обсуждения свелись к конфронтационной риторике, что, по мнению постоянного представителя РФ, было предсказуемо.

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Неформальный саммит СНГ прошел без лидеров Армении и Азербайджана
Пашинян и Алиев пропустили неформальный саммит СНГ из-за ковида и ЧП
26 декабря 2024, 01:39

Никол Пашинян (фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев не присутствовали на неформальном саммите лидеров СНГ.
Причины их отсутствия оказались разными: Пашинян остался дома из-за коронавируса, а Алиев был вынужден срочно вернуться после известия о крушении самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines в Казахстане, пишет «Коммерсантъ».

Никол Пашинян сообщил в своем заявлении 23 декабря, что получил положительный тест на коронавирус. Несмотря на то что 25 декабря повторное тестирование дало отрицательный результат, премьер-министр решил воздержаться от участия в саммите.


Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что Пашинян сможет присоединиться к саммиту ЕАЭС 26 декабря по видеосвязи.

Ильхам Алиев, вылетевший на встречу, был вынужден изменить планы после информации о крушении самолета в Казахстане, летевшего рейсом Azerbaijan Airlines.

25 декабря сообщалось, что на встрече в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин угостил гостей блюдами, включая томленого осетра и ленивые вареники с уткой. Фото неформального завтрака выложили в Telegram-канале «Пул первого».



На встрече присутствовали лидеры Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Киргизии.

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#никол пашинян
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Политолог раскрыл, почему Пашинян не приехал на саммит СНГ
Политолог Шармазанов: Пашинян отказался от саммита СНГ из-за смены политвектора
25 декабря 2024, 20:43

Фото: iStock/Wirestock

Премьер Армении Никол Пашинян отказался от поездки на саммит СНГ из-за того, что его задача — сменить политический вектор от сотрудничества с Россией в сторону НАТО и Турции. Об этом заявил политолог Эдуард Шармазанов. По его словам, армянский премьер намеренно торпедирует союзнические отношения с Москвой.
«Если бы Запад и Турция предложили Еревану усилить торгово-экономические отношения, команда Пашиняна быстро вышла бы и из ЕАЭС, и из ОДКБ. Но ни Евросоюз, ни Турция не предлагают Армении ничего, кроме постепенного разрыва отношений с РФ. Поэтому Пашиняну, с одной стороны, приходится активно взаимодействовать с Россией в торгово-экономическом плане, с другой — заявлять, что «российское военное присутствие является угрозой для безопасности Армении», — пояснил Шармазанов в беседе с «Петербургским дневником».
Также стало известно, что Кремль рассчитывает на участие Пашиняна в саммите ЕАЭС, который пройдет 26 декабря. Как сообщают argumenti.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на участие армянского премьера по видеосвязи.

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#рф
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В МИД РФ отвергли обвинения в повреждении посольств в Киеве
Захарова отвергла обвинения в адрес России в повреждении посольств в Киеве
25 декабря 2024, 18:48

Фото: iStock/vlad_karavaev

Попытки обвинить РФ в повреждении посольств иностранных государств в Киеве беспочвенны, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.
По словам дипломата, подобные заявления со стороны Киева и Запада делаются для того, чтобы сместить фокус внимания со своих террористических атак. Захарова добавила, что проблемы для иностранных посольств на Украине создают западные системы ПВО, которые непрофессионально используются военными ВСУ.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Украины смогли поставить в РФ петарды с взрывоопасным веществом мгновенного действия. ​Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В Госдуме сравнили крушение самолета в Актау с малазийским боингом
Депутат Делягин: крушение самолета в Казахстане сравнимо с малазийским боингом
25 декабря 2024, 18:15

Фото: istockphoto/aapsky

Падение авиалайнера в казахстанском Актау сравнимо с малазийским Боингом 777-200ER, упавшим в Донбассе в 2014 году, написал в Telegram-канале депутат Госдумы Михаил Делягин.
Парламентарий выложил кадры, где есть повреждения на фюзеляже воздушного судна. В записи сказано, что отверстия похожи на следы от осколков. В другой записи Делягин оставил комментарий, в котором имеется фраза «а вот, похоже, и второй малайзийский Боинг».

Боинг рейсом Амстердам-Малайзия упал в Донецкой народной республике в июле 2014 года. Тогда погибли почти 300 человек. Утверждалось, что самолет сбили украинские боевики. В Нидерландах следователи обвинили российскую сторону, однако Москва отвергала обвинения.

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«Цинизм и вранье»: Захарова резко ответила Санду на ее слова о русском языке
Захарова назвала враньем слова Санду о недостатке диалога на русском языке
25 декабря 2024, 17:22

Фото: istockphoto/Mordolff

Слова молдавского лидера Майи Санду о недостатке разговора республиканских властей с гражданами на русском языке являются циничными, заявила дипломат российского МИДа Мария Захарова, проведя параллель с Владимиром Зеленским.
«Это зашкаливающий цинизм, и это нечеловеческое вранье, потому что цинизм и вранье — это вещи, связанные друг с другом», — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Перед этим глава Молдовы признала ошибки, допущенные в первый срок, одной из которых назвала недостаточный русскоязычный диалог с людьми.

Зеленский в свое время говорил о важности диалога с русскоязычными украинцами.

Ранее главный дипломат РФ Сергей Лавров оценил мозг Владимира Зеленского.

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