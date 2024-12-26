ФСБ опубликовала аудио с наставлениями супруги готовившему теракт агенту Украины

Фото: iStock/Pinkypills
ФСБ РФ опубликовала аудиозапись телефонного разговора агента Украины готовившего покушение на российского военнослужащего с его женой, на которой женщина давала мужу дальнейшие указания, передает РИА Новости.
«Все нормально, есть нюансы. В пятницу он сначала со мной свяжется, потом я с тобой — так надо. Выйдешь, он тебе просто скажет куда. Ты там сделаешь, что положено, он тебе это оплатит, ценник скажешь какой на билеты и все прочее. Сейчас решаются организационные вопросы», — сказала на аудиозаписи супруга украинского агента.
Утром 26 декабря в ФСБ России сообщили о предотвращении серии покушений на высокопоставленных сотрудников Минобороны и членов их семей. Подготовка атак осуществлялась спецслужбами Украины. Задержаны четверо россиян, которым может грозить пожизненное заключение.
В ведомстве также сообщили, что один из задержанных должен был установить бомбу под служебный автомобиль одного из руководителей Минобороны, которую собирались взорвать дистанционно с территории Украины. Личность того, на кого готовилось покушение, не раскрывается.
Один из задержанных за подготовку покушений на высокопоставленных российских военных сообщил, что тайник с бомбой находился в районе подмосковного Протвино.
Читайте также:
Украинские спецслужбы планировали убить российского военного
ФСБ показала кадры задержания подозреваемых в подготовке покушений на военных МО
ФСБ России предотвратила серию покушений на высокопоставленных сотрудников Минобороны
Элина Позднякова