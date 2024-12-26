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Украинские агенты пытались взорвать главу проекта «Архангел» Филиппова

Украинские агенты пытались дать главе проекта «Архангел» грамоту со взрывчаткой
Фото: iStock/Motortion

Фото: iStock/Motortion

Агенты украинских спецслужб попытались вручить главе добровольческого проекта «Архангел» Михаилу Филиппову заминированную грамоту в рамке с подсветкой. Теракт удалось предотвратить, а исполнителя задержать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на куратора проекта Виталия Романова.
«В Москве сотрудниками спецслужб предотвращен теракт. 22 декабря Михаилу пытались вручить заминированную подарочную грамоту в рамке с подсветкой. Это проходило под контролем сотрудников спецслужб России», — пояснил Романов.
Он уточнил, что курьера и подрывника-исполнителя оперативно задержали. Бомбу разминировали, никто не пострадал.



Всероссийский проект «Архангел» создали добровольцы в 2022 году после начала российской спецоперации. Там обучают военных управлять беспилотниками. Также организация разрабатывает и тестирует БПЛА, применяя современные беспилотные системы.

Утром 26 декабря в ФСБ России сообщили о предотвращении серии покушений на высокопоставленных сотрудников Минобороны и членов их семей. Подготовка атак осуществлялась спецслужбами Украины. Задержаны четверо россиян, которым может грозить пожизненное заключение.

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Занимавшегося сексом мигранта с 13-летней дочерью задержал отец в Екатеринбурге
26 декабря 2024, 12:11

Фото: istockphoto/blinow61

Занимавшегося сексом мигранта из Таджикистана с 13-летней дочерью задержал екатеринбуржец, передает портал E1.RU. Известно, что злоумышленнику 28 лет.
Со слов источника, девочка недавно была в психбольнице с нервами. Россиянин проверил телефон и нашел интимную переписку с Курбонмуродом. Затем житель Екатеринбурга стал переписываться с ним от имени дочки, пригласив в гости.

Когда мигрант подошел к квартире, его задержали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и общественники.

По словам подозреваемого, в сентябре этого года он якобы по обоюдному согласию вступил в интимную связь с девочкой. Сама она находится на профилактическом учете по причине ухода из дома.

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Человека похитили за долг в 50 тысяч рублей в Ленобласти
26 декабря 2024, 11:56

Фото: istockphoto/ArtemSam

Похищение человека за долг в полсотни тысяч рублей организовали в Мурино в Ленобласти, передают «Известия», ссылаясь на источник, в четверг, 26 декабря.
Со слов источника, молодой парень приобрел у знакомого в рассрочку телефон за указанную сумму, но денег не заплатил. Знакомый же избил его, насильно усадив в каршеринг.

Похищенный разбил стекло в автомобиле, саму машину дистанционно заблокировали. За рулем нашли мужчину, а пострадавшего и его похитителя обнаружили в торговом центре по соседству.

Злоумышленники задержаны.

Перед этим стало известно о массовой драке в подмосковной Дубне. Инцидент произошел в ночь на четверг, 26 декабря. Читайте подробности в материале «Радио 1».

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«Мы падаем»: последние слова пассажиров родным перед падением самолета в Казахстане, кто находился на борту
26 декабря 2024, 11:27

Фото: пресс-служба МЧС Казахстана

Девять россиян выжили в авиакатастрофе, которая произошла 25 декабря в Казахстане. близ городам Актау. О том, что пережили пассажиры самолёта Azerbaijan Airlines и их родные, читайте в материале «Радио 1».

«Живая. В тяжёлом состоянии»


Кристина Евстигнеева, 34-летняя жительница Владивостока, летала в Баку по работе, она турагент. Как рассказала мама пострадавшей, 27 декабря Кристина должна была вернуться домой.

Сейчас девушка находится в отделении нейрохирургии больницы Актау, врачи оценивают её состояние как тяжёлое.
«Живая. В тяжёлом состоянии. Общались перед отлётом. <…> У неё не было никакого предчувствия», — рассказала журналистам мама Кристины.

«Бог спас, если честно»


«Мы падаем» — такое аудиосообщение записал 36-летний россиянин Заур Мамедов своей близкой знакомой Джамиле. Мужчина возвращался в Северную Осетию из Баку, после похорон отца.
«Написал: «Не волнуйся, я жив». Прислал голосовое сообщение, сказал, что падают. Я не поверила, подумала, что шутит. Но он говорил таким голосом, будто не до конца жив… А потом пошли новости», — рассказала знакомая выжившего.
По словам Заура, он два часа летел и ждал своей кончины.
«Бог спас, если честно», — заключил он.
Мамедов также сообщил, что слышал два хлопка во время полёта, после которых началась паника. Несмотря на полученные травмы, Заур помогал другим пассажирам, после того как авиалайнер упал.

Сейчас россиянин находится в больнице с другими выжившими, с ним работает психолог.

«Весь самолёт молился»


Как рассказал своей родственнице 48-летний Субхонкул Рахимов, один из пассажиров рухнувшего авиалайнера, весь самолёт молился перед крушением.
«Он сказал, что был в хвостовой части – и все, кто там был, выжили. Весь самолёт молился», — сообщила женщина.
Субхонкул летел по делам в Грозный с пересадкой в Баку. Во время полёта он вместе с другими пассажирами услышал хлопок. Самолёт развернулся и полетел в другом направлении — позже это подтвердят записи с портала Flightradar 24.
«Лётчику спасибо! Он спас своим манёвром. Если бы не он, мы бы все погибли. Хвостовая часть была завалена!» — рассказал мужчина.
Субхонкул Рахимов (Фото: соцсети)

Когда выпали кислородные маски, то в них практически не было кислорода. Субхонкул пересел на другое сиденье и взял маску. В этот момент самолёт уже кружил над
территорией близ аэропорта Актау. А дальше — крики, паника, мольбы и падение авиалайнера, добавил пострадавший.

Самолёт авиакомпании Azerbaijan Airlines летел по маршруту Баку — Грозный. По данным компании, причиной крушения пассажирского самолёта, предварительно, стало столкновение со стаей птиц. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находилось 69 человек, в том числе 5 членов экипажа. В Минтрансе республики дополнили, что среди них – 16 россиян, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана и три — Киргизии.

В авиакатастрофе выжили 32 человека, из них — 9 россиян.

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В Дубне произошла массовая драка со стрельбой
26 декабря 2024, 10:53

Фото: istockphoto.com/Zeferli

Массовая драка произошла в ночь на 26 декабря около одного из магазинов на улице Центральная в Дубне, в ходе конфликта один из участников открыл стрельбу, в обстоятельствах происшествия разбирается полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Предварительно установлено, что между двумя компаниями началась перепалка, перешедшая в потасовку. Во время драки один из мужчин сделал несколько выстрелов в сторону противников», — говорится в сообщении.
Полиция задержала для дальнейшего разбирательства пятерых молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, ещё трое участников драки в возрасте от 28 до 40 лет госпитализированы.

Отмечается, что у одного из участников происшествия изъяли травматический пистолет. Проверка показала, что оружие было официально зарегистрировано.

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#драка
#оружие
#полиция
#криминал
#мвд московской области
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Спасательные службы завершили поиски на месте катастрофы самолета близ Актау
26 декабря 2024, 10:30

Фото: iStock/andreart

Спасательные службы завершили поисковые операции на месте крушения самолета компании Azerbaijan Airlines. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства республики.
Сообщается, что в результате трагедии погибли 38 человек. Согласно последним данным, 29 пострадавших были госпитализированы. Всем им проведены необходимые медицинские исследования. После стабилизации состояния они были распределены по профильным учреждениям для дальнейшего лечения.

Напомним, что самолет Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от Актау на западе Казахстана. По информации Росавиации, после столкновения с птицами командир принял решение направиться на запасной аэродром в Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. В посольстве России сообщили, что среди выживших девять россиян, в то время как всего на борту было 16 граждан РФ.

Стало известно об опознании тел погибших при крушении самолета. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#самолет
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#рф
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В столовой екатеринбургской школы обнаружили труп
Труп мужчины обнаружили в школе в Екатеринбурге
26 декабря 2024, 10:23

Фото: iStock/Soumen Hazra

В екатеринбургской школе №113 умер охранник. Его тело обнаружили в столовой, пишет Ura.ru.
Отмечается, что мужчине было 60 лет. Он работал в охранном предприятии.

По факту произошедшего правоохранительные органы начали проверку. Свердловские следователи пока произошедшее не комментировали. Иные подробности в настоящее время уточняются.

Ранее сообщалось, что в Москве в одном из жилых домов обнаружили труп женщины, пролежавший 1,5 года в квартире. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#следователи
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#труп
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ФСБ показала кадры задержания подозреваемых в подготовке покушений на военных МО
26 декабря 2024, 09:49

Фото: istockphoto/aarrows

ФСБ России представила видеозапись задержания подозреваемых в организации покушений на высокопоставленных сотрудников Министерства обороны в Москве и членов их семей. Об этом информирует ТАСС.
Сотрудники спецслужбы предотвратили серию покушений, подготовленных Киевом, на высокопоставленных военных Министерства обороны РФ, участвующих в спецоперации, а также на членов их семей. Задержаны четверо россиян, которым может грозить пожизненное заключение.

ФСБ России предотвратила серию покушений на высокопоставленных сотрудников Минобороны
ФСБ России предотвратила серию покушений на высокопоставленных сотрудников Минобороны

На видеозаписях видно, как сотрудники ФСБ задерживают двоих подозреваемых, а также представлены изъятые средства связи, использовавшиеся в совершении преступной деятельности.

Ранее ФСБ сообщила, что гражданин России, завербованный украинскими спецслужбами, прибыл в Москву, притворившись депортированным. Он должен был установить бомбу под служебный автомобиль одного из руководителей Минобороны, которую планировалось взорвать дистанционно с территории Украины.

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#фсб
#теракт
#минобороны
#рф
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Стало известно об опознании тел погибших при крушении самолета
МЧС Казахстана: в центр судмедэкспертизы доставили 38 тел погибших при крушении
26 декабря 2024, 09:49

Фото: iStock/Diy1

В результате авиакатастрофы самолета Azerbaijan Airlines, произошедшей утром 25 декабря близ города Актау на западе Казахстана, в центр судмедэкспертизы доставлены 38 тел погибших. На данный момент опознаны тела 7 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС Казахстана.
Напомним, что самолет, следовавший из Баку в Грозный, столкнулся с птицами, после чего командир принял решение направиться на запасной аэродром в Актау. На борту находились 69 человек, включая 5 членов экипажа. В связи с трагическим инцидентом президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ, что 26 декабря в стране будет объявлен траур.

Ранее стало известно, что состояние трех россиян, пострадавших в авиакатастрофе в Актау, оценивается как крайне тяжелое. Одна из пациенток находится в тяжелом состоянии, а еще пятеро — в состоянии средней тяжести.

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#самолет
#аэродром
#семья
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Россиянка продала 250 кг фальшивой красной икры на 1,5 млн рублей
МВД: жительница Краснодарского края продала 250 килограммов фальшивой икры
26 декабря 2024, 09:42

Фото: iStock/0

На Алтае задержали 45-летнюю жительницу Краснодарского края, продавшую 250 кг фальшивой икры на 1,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Россиянка арендовала дом в Барнауле и заказала туда доставку крупной партии имитированной икры. Она разместила в интернете объявление о продаже натурального деликатеса по низкой стоимости. Когда на предложение стали активно откликаться покупатели, то женщина докупила еще несколько кг икры лососевых рыб и разложила ее тонким слоем поверх искусственной, расфасовав по банкам.

Уточняется, что в первый день торговли мошенница продала пяти клиентам 250 кг фальшивой икры, получив за это 1,5 млн рублей. После женщина покинула Алтайский край, чтобы организовать продажу продукции в других регионах РФ. Спустя некоторое время обманутые покупатели обратились в правоохранительные органы. Злоумышленницу задержали около Тюмени. Против нее возбуждено дело по статье 159 УК РФ.

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