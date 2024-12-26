Украинские агенты пытались взорвать главу проекта «Архангел» Филиппова

Фото: iStock/Motortion
Агенты украинских спецслужб попытались вручить главе добровольческого проекта «Архангел» Михаилу Филиппову заминированную грамоту в рамке с подсветкой. Теракт удалось предотвратить, а исполнителя задержать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на куратора проекта Виталия Романова.
«В Москве сотрудниками спецслужб предотвращен теракт. 22 декабря Михаилу пытались вручить заминированную подарочную грамоту в рамке с подсветкой. Это проходило под контролем сотрудников спецслужб России», — пояснил Романов.Он уточнил, что курьера и подрывника-исполнителя оперативно задержали. Бомбу разминировали, никто не пострадал.
Всероссийский проект «Архангел» создали добровольцы в 2022 году после начала российской спецоперации. Там обучают военных управлять беспилотниками. Также организация разрабатывает и тестирует БПЛА, применяя современные беспилотные системы.
Утром 26 декабря в ФСБ России сообщили о предотвращении серии покушений на высокопоставленных сотрудников Минобороны и членов их семей. Подготовка атак осуществлялась спецслужбами Украины. Задержаны четверо россиян, которым может грозить пожизненное заключение.
Читайте также:
ФСБ России предотвратила серию покушений на высокопоставленных сотрудников Минобороны
ФСБ показала кадры задержания подозреваемых в подготовке покушений на военных МО
ФСБ опубликовала аудио с наставлениями супруги готовившему теракт агенту Украины
Элина Позднякова