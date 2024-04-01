ФСБ: Задержанные в Дагестане боевики спонсировали террористов из «Крокуса»

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Задержанные в Дагестане иностранные боевики финансировали террористов, которые устроили теракт в «Крокус сити холле». Об этом сообщили в ФСБ.
Напомним, 31 марта в Дагестане в ходе контртеррористической операции (КТО) задержаны три преступника, которые готовились совершить теракт. В ходе осмотра мест задержания террористов были обнаружены автоматическое оружие и боеприпасы к нему, а также самодельное взрывное устройство, полностью готовое к применению. Задержанные террористы, предположительно, имели прямое отношение к преступникам, атаковавшим «Крокус Сити Холл».
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Элина Позднякова