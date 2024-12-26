ФСБ показала кадры задержания подозреваемых в подготовке покушений на военных МО

Фото: istockphoto/aarrows
ФСБ России представила видеозапись задержания подозреваемых в организации покушений на высокопоставленных сотрудников Министерства обороны в Москве и членов их семей. Об этом информирует ТАСС.
Сотрудники спецслужбы предотвратили серию покушений, подготовленных Киевом, на высокопоставленных военных Министерства обороны РФ, участвующих в спецоперации, а также на членов их семей. Задержаны четверо россиян, которым может грозить пожизненное заключение.
На видеозаписях видно, как сотрудники ФСБ задерживают двоих подозреваемых, а также представлены изъятые средства связи, использовавшиеся в совершении преступной деятельности.
Ранее ФСБ сообщила, что гражданин России, завербованный украинскими спецслужбами, прибыл в Москву, притворившись депортированным. Он должен был установить бомбу под служебный автомобиль одного из руководителей Минобороны, которую планировалось взорвать дистанционно с территории Украины.
Читайте также:
ФСБ России предотвратила серию покушений на высокопоставленных сотрудников Минобороны
Россиянка продала 250 кг фальшивой красной икры на 1,5 млн рублей
ФСБ в Подмосковье предотвратила теракт Киева против главы предприятия ОПК
ФСБ России предотвратила серию покушений на высокопоставленных сотрудников Минобороны
На видеозаписях видно, как сотрудники ФСБ задерживают двоих подозреваемых, а также представлены изъятые средства связи, использовавшиеся в совершении преступной деятельности.
Ранее ФСБ сообщила, что гражданин России, завербованный украинскими спецслужбами, прибыл в Москву, притворившись депортированным. Он должен был установить бомбу под служебный автомобиль одного из руководителей Минобороны, которую планировалось взорвать дистанционно с территории Украины.
Читайте также:
ФСБ России предотвратила серию покушений на высокопоставленных сотрудников Минобороны
Россиянка продала 250 кг фальшивой красной икры на 1,5 млн рублей
ФСБ в Подмосковье предотвратила теракт Киева против главы предприятия ОПК
Дарья Осипова