ФСБ России предотвратила серию покушений на высокопоставленных сотрудников Минобороны

Фото: iStock/irene_rebrova
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России сообщили о предотвращении серии покушений на высокопоставленных сотрудников Министерства обороны и членов их семей. По информации, предоставленной Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ, подготовка атак осуществлялась спецслужбами Украины, пишет ТАСС.
По данным ФСБ, планировавшиеся покушения включали использование взрывных устройств, замаскированных под пауэрбанк и папку с документами. Оперативные действия российских спецслужб позволили предотвратить возможные трагические последствия.
В ЦОС добавили, что украинские спецслужбы поставляли компоненты взрывных устройств для организации терактов против высокопоставленных военнослужащих Министерства обороны, маскируя их под электробытовые приборы и запчасти.
Помимо этого, ФСБ сообщило, что гражданин России, завербованный украинскими спецслужбами, прибыл в Москву, притворившись депортированным. Он должен был установить бомбу под служебный автомобиль одного из руководителей Минобороны, которую планировалось взорвать дистанционно с территории Украины.
Читайте также:
ФСБ в Подмосковье предотвратила теракт Киева против главы предприятия ОПК
В Курске преподаватель вуза поджег машину полиции по указанию мошенников
Во Владивостоке задержали женщину за поджигание банка
В ЦОС добавили, что украинские спецслужбы поставляли компоненты взрывных устройств для организации терактов против высокопоставленных военнослужащих Министерства обороны, маскируя их под электробытовые приборы и запчасти.
Помимо этого, ФСБ сообщило, что гражданин России, завербованный украинскими спецслужбами, прибыл в Москву, притворившись депортированным. Он должен был установить бомбу под служебный автомобиль одного из руководителей Минобороны, которую планировалось взорвать дистанционно с территории Украины.
Читайте также:
ФСБ в Подмосковье предотвратила теракт Киева против главы предприятия ОПК
В Курске преподаватель вуза поджег машину полиции по указанию мошенников
Во Владивостоке задержали женщину за поджигание банка
Дарья Осипова