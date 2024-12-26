Россиянка продала 250 кг фальшивой красной икры на 1,5 млн рублей

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На Алтае задержали 45-летнюю жительницу Краснодарского края, продавшую 250 кг фальшивой икры на 1,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Россиянка арендовала дом в Барнауле и заказала туда доставку крупной партии имитированной икры. Она разместила в интернете объявление о продаже натурального деликатеса по низкой стоимости. Когда на предложение стали активно откликаться покупатели, то женщина докупила еще несколько кг икры лососевых рыб и разложила ее тонким слоем поверх искусственной, расфасовав по банкам.
Уточняется, что в первый день торговли мошенница продала пяти клиентам 250 кг фальшивой икры, получив за это 1,5 млн рублей. После женщина покинула Алтайский край, чтобы организовать продажу продукции в других регионах РФ. Спустя некоторое время обманутые покупатели обратились в правоохранительные органы. Злоумышленницу задержали около Тюмени. Против нее возбуждено дело по статье 159 УК РФ.
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