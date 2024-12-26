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Россиянка продала 250 кг фальшивой красной икры на 1,5 млн рублей

МВД: жительница Краснодарского края продала 250 килограммов фальшивой икры
Фото: iStock/0

Фото: iStock/0

На Алтае задержали 45-летнюю жительницу Краснодарского края, продавшую 250 кг фальшивой икры на 1,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.


Россиянка арендовала дом в Барнауле и заказала туда доставку крупной партии имитированной икры. Она разместила в интернете объявление о продаже натурального деликатеса по низкой стоимости. Когда на предложение стали активно откликаться покупатели, то женщина докупила еще несколько кг икры лососевых рыб и разложила ее тонким слоем поверх искусственной, расфасовав по банкам.

Уточняется, что в первый день торговли мошенница продала пяти клиентам 250 кг фальшивой икры, получив за это 1,5 млн рублей. После женщина покинула Алтайский край, чтобы организовать продажу продукции в других регионах РФ. Спустя некоторое время обманутые покупатели обратились в правоохранительные органы. Злоумышленницу задержали около Тюмени. Против нее возбуждено дело по статье 159 УК РФ.

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#мошенничество
Стало известно об опознании тел погибших при крушении самолета
МЧС Казахстана: в центр судмедэкспертизы доставили 38 тел погибших при крушении
26 декабря 2024, 09:49

Фото: iStock/Diy1

В результате авиакатастрофы самолета Azerbaijan Airlines, произошедшей утром 25 декабря близ города Актау на западе Казахстана, в центр судмедэкспертизы доставлены 38 тел погибших. На данный момент опознаны тела 7 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС Казахстана.
Напомним, что самолет, следовавший из Баку в Грозный, столкнулся с птицами, после чего командир принял решение направиться на запасной аэродром в Актау. На борту находились 69 человек, включая 5 членов экипажа. В связи с трагическим инцидентом президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ, что 26 декабря в стране будет объявлен траур.

Ранее стало известно, что состояние трех россиян, пострадавших в авиакатастрофе в Актау, оценивается как крайне тяжелое. Одна из пациенток находится в тяжелом состоянии, а еще пятеро — в состоянии средней тяжести.

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#самолет
#аэродром
#семья
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В Подмосковье рецидивист обворовал более 30 частных домов
26 декабря 2024, 09:31

Фото: iStock/Diy1

Полиция задержала 52-летнего ранее судимого жителя Московской области по подозрению в серии краж из частных домов и хозяйственных построек, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что злоумышленник отжимал оконные рамы либо вскрывал замки на входных дверях в частных домах и хозяйственных постройках, расположенных в городском округе Ступино, проникал внутрь и выносил ценности. Всего с апреля текущего года злоумышленник совершил 36 краж, общая сумма причинённого ущерба составила свыше 3 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
В результате расследования подозреваемого задержали при поддержке Росгвардии по его месту жительства в Ногинске. В его доме нашли часть украденных вещей. Задержанный рассказал, что остальные вещи он продал, а деньги потратил.

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#полиция
#росгвардия
#мвд московской области
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ФСБ России предотвратила серию покушений на высокопоставленных сотрудников Минобороны
ФСБ предотвратила серию покушений на высокопоставленных военных в Москве
26 декабря 2024, 09:11

Фото: iStock/irene_rebrova

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России сообщили о предотвращении серии покушений на высокопоставленных сотрудников Министерства обороны и членов их семей. По информации, предоставленной Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ, подготовка атак осуществлялась спецслужбами Украины, пишет ТАСС.
По данным ФСБ, планировавшиеся покушения включали использование взрывных устройств, замаскированных под пауэрбанк и папку с документами. Оперативные действия российских спецслужб позволили предотвратить возможные трагические последствия.

В ЦОС добавили, что украинские спецслужбы поставляли компоненты взрывных устройств для организации терактов против высокопоставленных военнослужащих Министерства обороны, маскируя их под электробытовые приборы и запчасти.

Помимо этого, ФСБ сообщила, что гражданин России, завербованный украинскими спецслужбами, прибыл в Москву, притворившись депортированным. Он должен был установить бомбу под служебный автомобиль одного из руководителей Минобороны, которую планировалось взорвать дистанционно с территории Украины.

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#автомобиль
#фсб
#теракт
#минобороны
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Экс-президент «Славнефть» Юрий Суханов избил охранника в Хамовниках
26 декабря 2024, 08:30

Фото: iStock/Fedorovekb

Экс-президент нефтяной компании «Славнефть» Юрий Суханов стал фигурантом скандала после того, как избил охранника, который попытался помешать ему вывезти мебель из элитной квартиры в Хамовниках. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
По данным канала, инцидент произошел 22 декабря, когда Суханов приехал в свою 260-метровую квартиру на Пожарском переулке, чтобы забрать мебель. Однако охрана дома не позволила ему войти, так как владельцем квартиры является его жена, и для вывоза имущества требовалось ее согласие.

В результате, Суханов напал на 53-летнего охранника, нанеся ему несколько ударов. Охранник получил закрытый перелом носа и ссадины, его госпитализировали.

В 2002 году против Юрия Суханова было возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Несмотря на то что совет директоров компании назначил его президентом, суд запретил ему исполнять обязанности и принимать решения. В ходе проверки были обнаружены серьезные нарушения, однако позднее дело было закрыто. В 2015 году Суханов покинул пост президента «Славнефть».

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#суд
#пожар
#уголовное тц
#дома
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В Подмосковье произошел пожар в ТЦ «Кузьмич» — видео
МЧС России: произошел пожар в ТЦ «Кузьмич» в Подмосковье
26 декабря 2024, 06:01

Фото: iStock/Fedorovekb

В подмосковной Шатуре вспыхнул пожар в торговом центре «Кузьмич», расположенном в поселке Михайловская. Как сообщили в МЧС России, огонь охватил площадь в 900 квадратных метров.
К счастью, пожарным удалось локализовать возгорание благодаря работе 29 специалистов и 10 единиц техники.

Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место происшествия и продолжают работы по ликвидации последствий пожара. Информация о пострадавших и причинах возгорания уточняется.

В ночь с 25 на 26 декабря «Радио 1» передавало, что в сети опубликовали список погибших при крушении самолета в Актау казахстанцев, а также список погибших россиян.

Более того, президент Азербайджана Ильхам Алиев, вылетевший неформальный саммит лидеров СНГ, был вынужден изменить планы после информации о крушении самолета в Казахстане, летевшего рейсом Azerbaijan Airlines.

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#мчс
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#происшествия
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«Оборонлогистика»: на борту Ursa Major после взрыва выявили пробоину 50 на 50 см
26 декабря 2024, 05:22

Фото: iStock/Dikuch

Российское грузовое судно «Урса Майор» затонуло в Средиземном море после трёх взрывов по правому борту. В результате инцидента на борту обнаружена пробоина размером 50 на 50 сантиметров, сообщила пресс-служба группы компаний «Оборонлогистика», владельца судна.
Края пробоины были рваные. Палуба оказалась усыпана осколками.

«На судне была объявлена общесудовая тревога. (...) В ходе внешнего аварийного осмотра судна была обнаружена пробоина выше линии воды (примерно 15-30 сантиметров от воды, волнения моря) размером примерно 50 сантиметров на 50 сантиметров, края пробоины были направлены внутрь судна», — рассказали РИА Новости в пресс-службе «Оборонлогистики».
Судно, построенное в 2009 году, следовало под российским флагом из Санкт-Петербурга во Владивосток. В «Оборонлогистике» назвали произошедшее терактом.

В результате инцидента 14 членов экипажа удалось спасти, они доставлены в порт Картахена, однако два человека числятся пропавшими без вести. Судно затонуло в 67 морских милях от испанского берега и в 45 милях от Алжира.

Ursa Major считалось одним из крупнейших российских сухогрузов с максимальной грузоподъёмностью 9,5 тысячи тонн. На момент трагедии вес груза составлял 806 тонн.

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«Собираюсь переспать с сыном сегодня. Жди»: ЛГБТ* отцов осудили на 100 лет за изнасилование детей

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#судно
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#информация
#теракт
#море
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«Собираюсь переспать с сыном сегодня. Жди»: ЛГБТ* отцов осудили на 100 лет за ​изнасилование детей
В США гейскую* пару посадили на 100 лет за изнасилование усыновленных мальчиков
26 декабря 2024, 04:55

Фото: iStock/kieferpix

ЛГБТ* пара из США Уильям и Закари Зулок, 34 и 36 лет, были приговорены к 100 годам тюремного заключения без права на досрочное освобождение за сексуальное насилие над двумя усыновленными сыновьями. Информацию прокуратуры округа Уолтон передает The New York Post.
Мальчики, которым сейчас 12 и 10 лет, были усыновлены Зулоками через христианское агентство для детей с особыми потребностями.

Супруги создавали видимость счастливой жизни в престижном пригороде Атланты. Имели стабильный заработок, хорошие карьеры.

Однако за фасадом «идеальной семьи» скрывался кошмар. Зулоки систематически принуждали мальчиков к сексу, снимая происходящее для порно. По данным следствия, геи*-педофилы даже хвастались своим поведением в социальных сетях.

Один из друзей семьи сообщил полиции, что Закари отправил ему личное сообщение со снимками насилия.

«Я собираюсь переспать с сыном сегодня. Жди», — подписал «хороший отец».
Кроме того, следователи установили, что супруги использовали социальные сети для передачи мальчиков другим людям в рамках местного педофильского круга.

Пару арестовали в 2022 году после того, как один из предполагаемых участников «круга с особыми интересами» был пойман за скачивание детской порнографии. Он сообщил следователям о Зулоках и их «деятельности». Оба гея* признали свою вину в изнасиловании и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

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#социальные сети
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#изнасилование
#секс
#мальчик
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МЧС опубликовало список погибших при крушении самолета в Актау казахстанцев
МЧС Казахстана опубликовало список погибших при авиакатастрофе в Актау
26 декабря 2024, 04:14

Фото: iStock/Diy1

МЧС Казахстана опубликовало список граждан, погибших при крушении ссамолета Embraer 190 авиакомпании AZAL (Azerbaijan Airlines) в Актау.
Среди погибших числятся: Джумагулов Бауыржан Джумабаевич, Тулесинов Сандибек Екибаевич, Махсудова Галина Растамбековна, Шаймерденова Гаухар Жумагатовна, её сын Жумагат Эльдар, а также Джутаева Салима Аманжоловна.

Трагедия произошла утром, 25 декабря, когда авиалайнер выполнял рейс Баку — Грозный. Также погибли оба пилота, которые незадолго до падения успели сообщить о происходящем. Известно, что они увели падающее воздушное судно от жилых домов, чтобы избежать жертв.

По информации властей, на борту находились 67 человек. Из них 38 погибли, а 29 выживших были госпитализированы, включая троих детей. Среди пассажиров находились 16 россиян (семь погибли, девять ранены), 37 граждан Азербайджана (23 погибли, 14 пострадали) и трое граждан Киргизии.

Ранее сообщалось, что стал известен список россиян, погибших при крушении самолета в Казахстане.

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#трагедия
#мчс
#авиакомпании
#казахстан
#смерть
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Остеопат, лечивший звезд, попался на скрытой съемке студенткок через окно
В Британии знаменитый врач Хесборг попался на слежке за переодевающимися девушками
26 декабря 2024, 03:41

Фото: iStock/Volha Rahalskaya

Датский остеопат Торбен Хесборг, известный своими клиентами среди оскароносных актеров и олимпийских чемпионов, арестован в Великобритании по обвинению в вуайеризме. Об этом сообщает The Standard.
Хесборга разоблачили случайно: неподалеку от женского общежития полиция заметила автомобиль с заклеенными мусорными мешками окнами. Внутри находился мужчина в черных перчатках, который оказался самим остеопатом.

При обыске машины нашли телескоп и камеру, с помощью которых Хесборг шпионил за студентками через окна их комнат.

Следствие установило, что за последние четыре года он тайно снял около 60 видео, запечатлевших девушек в момент переодевания. Под давлением улик Хесборг признал свою вину. Сейчас он находится под арестом, а судебное заседание назначено на 9 января.

Как выяснилось, Хесборг переехал в Великобританию из Дании в 1984 году, женат и имеет взрослую дочь. Среди его известных клиентов — актеры Марк Райлэнс и Мадс Миккельсен, легкоатлет Йохан Блейк и певица Беверли Найт.

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