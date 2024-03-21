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ФСБ предотвратила теракт в воинской части в Екатеринбурге

21 марта 2024, 14:08
Фото: iStock/irene_rebrova

Фото: iStock/irene_rebrova

ФСБ задержала мужчину, готовившего теракт в воинской части в Екатеринбурге. При себе у него были обнаружены пять самодельных зажигательных устройств, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Свердловской области.
Задержанный мужчина является функционером экстремистской организации «Граждане СССР». При себе он имел самодельные взрывчатые устройства, которые изъяли сотрудники ФСБ.

В настоящее время преступник задержан, проводятся следственно-розыскные мероприятия на предмет поиска сообщников экстремиста.


Возбуждено уголовное дело о совершении преступления в части 1 статьи 30 и части 2 статьи 205 УК России («Приготовление к террористическому акту»). Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

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#фсб
#теракт
#екатеринбург
#воинская часть
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11 человек пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом из Подмосковья в Северной Осетии
21 марта 2024, 14:00

Фото: Istockphoto / conejota

Экскурсионный микроавтобус из Подмосковья столкнулся в Северной Осетии с фурой. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.
«Столкновение экскурсионного микроавтобуса Mercedes с туристами из Подмосковья и фуры MAN произошло на въезде в селение Чикола Ирафского района Северной Осетии. В автобусе находились водитель и 15 туристов. Шофёр и 10 туристов, в том числе ребёнок 2011 года рождения, доставлены в лечебные учреждения с травмами», – уточнили в чрезвычайном ведомстве.
На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб и правоохранители. Все причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

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#дтп
#авария
#подмосковье
#московская область
#туристы
#фура
#грузовик
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Обвиняемому в расправе над 31 пенсионеркой «поволжскому маньяку» вынесли приговор
Житель Казани получил пожизненный срок за убийство 31 пенсионерки
21 марта 2024, 14:00

Фото: istock / AMilkin

Верховный суд Республики Татарстан приговорил к пожизненному сроку жителя Казани, который убил 31 пенсионерку. Об этом сообщает ТАСС.
«Окончательно назначить Тагирову наказание по совокупности приговоров в виде пожизненного лишения свободы. Назначить Тагирову отбывание наказания в течение первых 10 лет в тюрьме, оставшийся срок наказания — в исправительной колонии особого режима», — вынес приговор судья.
Тагиров совершал свои преступления в период с марта 2011 года по октябрь 2012-го. Он выслеживал одиноких женщин, после чего попадал в их квартиры, представляясь сотрудником коммунальной службы. Затем он нападал на них, жестоко избивал, душил и забирал их деньги.

Преступления долгое время оставались нераскрытыми, и только в 2020 года удалось установить личность убийцы и задержать его.

Ранее Генпрокуратура назвала инсценировкой смерть «крабового короля» Кана. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Тесть Прилучного Брутян задержан за организацию подпольного казино

Масштаб обвала на руднике «Пионер» в 22 раза превысил изначальные оценки

#суд
#приговор
#деньги
#квартиры
#наказание
#татарстан
#убийство
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Mash: Журналиста Леонида Млечина госпитализировали в Москве
21 марта 2024, 13:40

Фото: iStock/maxim4e4ek

Президент международной академии телевидения и радио (IATR), советский и российский журналист и телеведущий Леонид Млечин попал в больницу из-за жалоб, связанных с кашлем, слабостью и отдышкой. Об этом сообщает Mash в своем телеграм-канале.
Млечину стало плохо несколько дней назад, он жаловался на сильный кашель, ломоту в теле, затрудненное дыхание и отдышку. В итоге, журналиста госпитализировали в одну из московских больниц.

После прохождения процедуры сдачи анализов и компьютерной томографии легких (КТ), Млечину диагностировали коронавирус (COVID-19).

Сейчас за здоровьем пациента наблюдают врачи. Его состояние оценивается как среднее. Пациенту оказывается необходимое лечение.

За свою карьеру Леонид Млечин написал свыше 100 исторических и биографических книг.

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Тесть Прилучного Брутян задержан за организацию подпольного казино
21 марта 2024, 13:38

Фото: istockphoto/Artyom Kozhemyakin

В Москве правоохранители задержали троих мужчин за организацию нелегального казино. Одним из мини-воротил подпольного игорного бизнеса оказался отец жены актёра Павла Прилучного Зепюр Аршак Брутян.
Маленький Лас-Вегас предприимчивые мужчины организовали в обычной квартире на шестом этаже многоэтажного дома в Рязанском районе столицы, передаёт телеграм-канал SHOT. Оперативники нагрянули туда накануне, 20 марта, около 23 часов вечера. В квартире были установлены восемь игровых автоматов. Вместе с 51-летним тестем актёра полицейские задержали двух его подельников — 26-летнего Илгама и 55-летнего Арташеса.

Их действия подпадают под статью УК РФ о незаконной организации азартных игр, совершённой группой лиц по предварительному сговору, с извлечением дохода в особо крупном размере. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией этой статьи, может составлять до шести лет лишения свободы. Уголовное дело пока не возбуждено, проводится проверка.

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#проверка
#уголовное ук
#наказание
#полицейские
#мужчины
#рф
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Масштаб обвала на руднике «Пионер» в 22 раза превысил изначальные оценки
21 марта 2024, 12:48

Фото: istockphoto/Juan Jose Napuri

На руднике «Пионер» в Приамурье обвалилось не девять, как считалось сначала, а 194,5 кубометра горной породы. Это в 22 раза превышает первоначальные оценки.
Обвал на золотоносном месторождении в Амурской области произошёл вечером 18 марта, напоминает РИА Новости. В результате под землёй оказались заблокированы 13 горняков. На месте круглосуточно работают несколько бригад спасателей, в том числе из соседних регионов. Сотрудникам МЧС удалось расчистить отводы, по которым под землю поступает воздух.

В настоящее время извлечено и вывезено около трёх тысяч кубометров земли и горной породы. На месте работают две буровые установки. Первую скважину пробивают к предполагаемому местонахождению шахтёров. Вторая направлена к нулевому горизонту подземной выработки, чтобы спасатели смогли оценить обстановку внутри. Работы осложняются обильным притоком грунтовых вод.

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#спасатели
#мчс
#воздух
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Mash: Пенсионный фонд России подал в суд на Веру Брежневу
21 марта 2024, 11:41

Фото: iStock/Andrey Sayfutdinov

Пенсионный фонд России подал иск против Веры Брежневой из-за неуплаченного налогового долга в размере 500 рублей, сообщает Mash.
Долг у Веры Брежневой образовался по причине деятельностью бутика женской одежды Myseasons в Санкт-Петербурге. Будучи в эмиграции, артистка забросила бизнес, а затем из компании вышла и партнер Брежневой по бизнесу, дизайнер Ханна Хмелева, с которой они вместе открывали бутик. После ликвидации бизнеса остался налоговый долг в сумме 500 рублей, который стал основанием для иска в суд.

Вера Брежнева вместе с мужем Константином Меладзе уехала из России после 24 февраля 2022 года, предварительно публично осудив проведение СВО.

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#вера брежнева
#суд
#налоги
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Спасатели вытащили мужчину из под обрушенной крыши гаража
21 марта 2024, 11:12

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли мужчину, на которого из-за снега обрушилась крыша гаража. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
За помощью к спасателям через 112 обратились очевидцы, которые видели момент падения крыши.

«Оперативно прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы приступили к поиску пострадавшего. Специалисты разобрали рухнувшую кровлю, расчистили снежный сугроб и обнаружили мужчину, который был в сознании. Спасатели зафиксировали пострадавшего на мягких носилках, после чего транспортировали его в карету скорой помощи и передали медицинским работникам для дальнейшей госпитализации», — поделился старший по смене Андрей Михайлов.

Стоит отметить, что обвал крыши гаража случился в городе Власиха Одинцовского округа.

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#спасатели
#власиха
#мособлпожспас
#подмосковье
#одинцовский городской округ
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«Всё разбито»: стало известно о сильных повреждениях «Белгород-Арены»
«Белгород-Арена» повреждена при обстреле ВСУ ракетами Vampire
21 марта 2024, 10:55

Фото: Telegram-канал В. Гладкова

«Белгород-Арена» повреждена в результате обстрела ВСУ ракетами Vampire. Об этом рассказал директор учреждения Юрий Черников.
«Центральный вход – практически нет. Административный корпус: мой кабинет, кабинеты секретаря – их нет, все разбито. Повреждения стекол на 20%... Ну и оборудование… тоже много повреждений. Главное, что нет пострадавших», - рассказал Черников.

Он пояснил, что все сотрудники временно переведены на удалёнку, поэтом в здании в момент атаки никого не было. Также Черников уточнил, что все спортивные мероприятия отменены.

По словам директора, всё произошло за 10 минут до его приезда, добавив, что здание будут ремонтировать.

Напомним, утром 21 марта в Минобороны РФ заявили, что в небе над Белгородской областью система ПВО сбила 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire, выпущенных с украинской стороны.

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#оборудование
#мероприятия
#здание
#сотрудники
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Спасатели на руднике «Пионер» пробурили до застрявших шахтёров скважину 53 метра
21 марта 2024, 09:42

Фото: istockphoto/NeilLockhart

Сотрудники МЧС на месте завала на руднике «Пионер» в Амурской области пробурили скважину глубиной 53 метра. Специалисты экстренных служб круглосуточно ведут работу по спасению застрявших под землёй горняков.
Как сообщает официальный телеграм-канал ведомства, производится бурение ещё двух разведочных скважин, вывозится грунт, готовятся материалы для установки бетонных водоупорных перемычек. За прошедшую ночь извлечено и вывезено более 160 кубометров осевшего грунта.

Всего на месте работают две буровые установки. Первая скважина пробивается к предполагаемому местонахождению заблокированных шахтёров. Вторая соединит спасателей с горизонтом подземной выработки для оценки обстановки внутри.

Напомним, 18 марта на золоторудном месторождении «Пионер» в Приамурье произошло обрушение горной массы. В результате под землёй оказались заблокированы 13 человек. На месте работают несколько групп спасателей, в том числе из соседних регионов. Сотрудникам МЧС удалось расчистить выработки, по которым под землю поступает воздух. Ситуация осложняется значительным притоком грунтовых вод.

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#мчс
#ночь
#воздух
#человек
#шахты
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