ФСБ предотвратила теракт в воинской части в Екатеринбурге

Фото: iStock/irene_rebrova
ФСБ задержала мужчину, готовившего теракт в воинской части в Екатеринбурге. При себе у него были обнаружены пять самодельных зажигательных устройств, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Свердловской области.
Задержанный мужчина является функционером экстремистской организации «Граждане СССР». При себе он имел самодельные взрывчатые устройства, которые изъяли сотрудники ФСБ.
В настоящее время преступник задержан, проводятся следственно-розыскные мероприятия на предмет поиска сообщников экстремиста.
Возбуждено уголовное дело о совершении преступления в части 1 статьи 30 и части 2 статьи 205 УК России («Приготовление к террористическому акту»). Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
Читайте также:
В России впервые лишили приобретенного гражданства осужденного за фейки об армии
В Подмосковье задержали мужчину, который находился в международном розыске
Звезду сериала «Слово пацана» Никиту Кологривого отправили в спецприёмник после пьяного дебоша в баре - видео
В настоящее время преступник задержан, проводятся следственно-розыскные мероприятия на предмет поиска сообщников экстремиста.
Читайте также:
В России впервые лишили приобретенного гражданства осужденного за фейки об армии
В Подмосковье задержали мужчину, который находился в международном розыске
Звезду сериала «Слово пацана» Никиту Кологривого отправили в спецприёмник после пьяного дебоша в баре - видео
Мария Федоровцева