ФСБ: помощников телефонных мошенников взяли под Белгородом и Воронежем

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Десять, человек, помогавших телефонистам-мошенникам рассылать сообщения-фальшивки, задержали российские силовики. Уточняется, что у злоумышленников обнаружили и изъяли более тысячи сим-карт.
«В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий в Белгородской и Воронежских областях задержаны десять членов группы, изъято серверное оборудование, средства связи, ноутбуки, десять SIM-боксов и более одной тысячи SIM-карт», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.
В ведомстве отметили, что операция по задержанию проходила совместно с МВД России. Как уточнила официальный представитель министерства Ирина Волк, ущерб, причиненный гражданам, составил свыше десяти миллионов рублей.
Номера зарубежных абонентов менялись на российские при помощи специального оборудования. Участникам преступной группы от 17 до 21 года. Они представлялись жертвам родственниками, попавшими в аварию и представителями официальных ведомств.
Открыто уголовное дело по статье о мошенничестве.
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