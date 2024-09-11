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Рабочий в Москве погиб, провалившись в люк с кипятком

11 сентября 2024, 14:53
Фото: istockphoto/Anton Novikov

Фото: istockphoto/Anton Novikov

Двое рабочих в Москве провалились в люк с кипятком на территории детского сада. Один из них погиб.


Инцидент произошёл на территории дошкольного учреждения на Марьинском бульваре, сообщает телеграм-канал SHOT. Два работника коммунальных служб залезли в коллектор для проверки работы системы теплоснабжения. Внезапно произошёл прорыв трубы с горячей водой. Один из рабочих сумел выбраться, а второму стало плохо на глубине около 40 метров. Сейчас он не подаёт признаков жизни.

На месте происшествия работают спасатели МЧС России. С помощью экскаватора копается котлован, чтобы достать тело погибшего. Территория вокруг коллектора оцеплена правоохранителями. В детском саду в настоящее время находятся 170 детей.

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В Истре умер школьник на тренировке по карате в спортклубе
РЕН -ТВ В Истре умер школьник на тренировке по карате в спортклубе
11 сентября 2024, 14:20

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Школьник в возрасте 14-лет умер на тренировке по карате в спортклубе в подмосковной Истре. Об этом сообщают журналисты телеканала РЕН-ТВ, ссылаясь на источники. Уточняется, что все произошло накануне во вторник, 10 сентября. Известно, что мальчик занимался боевым искусством более двух лет.
«Во время разминки 14-летний каратист побледнел и упал на пол. Тренер вызвал скорую и попытался оказать мальчику первую помощь, однако он скончался», — сказано в сообщении.

Прибывшие на место врачи Скорой помощи лишь констатировали смерть подростка. Причиной смерти, предварительно, названа острая сердечная недостаточность. Сейчас полицейские проводят проверку по факту произошедшего.

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Девушка изрезала ножом подругу в лесу в Нижегородской области
11 сентября 2024, 14:07

Фото:istockphoto/showcake

Девушка-подросток изрезала свою подругу ножом в лесу Нижегородской области, информирует Telegram-канал NewsNN. По данным журналистов, все случилось в минувшую субботу, 7 сентября в Кулебаках. Злоумышленница предложила подруге прогуляться и «посмотреть красивое место» в направлении населенного пункта Молочная Ферма.
Дойдя до леса, одна из девушек улеглась на траве, а 16-летняя агрессорша кинулась с ножом на старшую подругу. Пострадавшая получила ранение рук, а также лица и брюшной полости. После нападавшая отправилась домой и рассказала о случившемся матери.

Злоумышленница во всем призналась полицейским и находится под домашним арестом.

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В Приморье мигрант жестоко избил девушку за отказ познакомиться
11 сентября 2024, 13:25

Фото: iStock/vmargineanu

В городе Большой Камень Приморского края мигрант сильно избил девушку за отказ познакомиться. Об этом сообщает Readovka.
По данным издания молодой человек назойливо пытался познакомиться с девушкой в соцсети, однако получил отказ. Тогда он выследил ее и сильно избил. У потерпевшей врачи диагностировали перелом лицевой кости, отрыв верхней челюсти, повреждения глазниц и грудной клетки. Мигрант собирался изнасиловать свою жертву, однако его спугнули прохожие.

Сейчас девушка находится в больнице, где ей сделали операцию на челюсть. При этом нападавшего нашли и задержали. Однако местные жители опасаются, что его могут отпустить, так как в дело вмешались представители диаспоры.

Также у преступника было двое подельников. Они разыскиваются.

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На юго-востоке Москвы горит стройка
11 сентября 2024, 13:22

Фото: istockphoto/Kara Capaldo

Стройка горит на юго-востоке столицы, информирует Telegram-канал «Осторожно, Москва». На кадрах можно увидеть густой черный дым и языки пламени. Возгорание произошло на улице Юных Ленинцев.
Как сообщалось ранее, в пятиэтажке в Дедовске спасены от пожара восемь человек, а также попугай и две кошки.

В Мособлпожспасе отметили, что жильцы дома заметили в подъезде сильное задымление и обратились в экстренные службы. Выяснилось, что пожар происходит в квартире на втором этаже. Плотный дым не давал жильцам верхних этажей покинуть квартиры.

Огнеборцы среагировали оперативно. Спасены в том числе и дети. Пламя не перешло на другие квартиры, пострадавших нет.

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#россия
#москва
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Командира ВСУ приговорили к 24 годам за убийство мужчины в Мариуполе
Командира ВСУ Маловичко приговорили к 24 годам за убийство мужчины в Мариуполе
11 сентября 2024, 13:09

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

К 24 годам колонии за убийство мужчины в Мариуполе приговорили командира ВСУ Александра Маловичко, сообщили в прокуратуре Донецкой народной республики. Там уточнили, что весной 2022 года украинский боевик убил мирного жителя, расстреляв его. Маловичко признали виновным по двум статьям.
Ранее сообщалось, что командир ВСУ Дмитрий Храпач заочно приговорен к пожизненному лишению свободы в России за приказы бить по воинским частям в Белгородской области, которые не участвовали в спецоперации на Украине. Также осужденный должен возместить многомиллионный ущерб российскому Минобороны.

До этого стало известно, что дроны ВСУ совершили налет на Мурманскую область.

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#россия
#днр
#суд
#прокуратура
#новости
#убийство
#всу
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На пожаре в подмосковной пятиэтажке спасли восемь человек, двух кошек и попугая
11 сентября 2024, 12:28

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Восемь человек, а также домашних животных спасли огнеборцы в ходе тушения пожара в пятиэтажном доме в городе Дедовск городского округа Истра, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В службу экстренных вызовов «Система-112» обратились жильцы дома, заметившие сильное задымление в подъезде. Оказалось, что горит квартира на втором этаже. Из-за плотного дыма, который распространился по лестничным пролётам, жильцы верхних этажей не могли выйти из квартир и просили о помощи», — говорится в сообщении.
Пожарные оперативно сформировали цепочку газодымозащитников и начали спасать людей и тушить огонь. При помощи специальных устройств пожарным удалось вывести с верхних этажей горящего дома восемь человек, в том числе — трёх детей в возрасте от пяти до девяти лет и одного четырнадцатилетнего подростка.

Кроме того, пожарные спасли питомцев из квартир на третьем и четвёртом этажах: они нашли и вынесли из задымлённых помещений собаку, попугая и двух кошек.

Пожар удалось оперативно ликвидировать, на другие квартиры он не перекинулся. Пострадавших нет.

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Дроны ВСУ совершили налет на Мурманскую область — Чибис

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#дедовск
#истра
#пожар
#спасатели
#мособлпожспас
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Дроны ВСУ сбили у поселка Высокий под Мурманском
Mash: дроны боевиков ВСУ сбили у поселка Высокий под Мурманском
11 сентября 2024, 12:27

Фото: istockphoto/rancho_runner

Два украинских дрона были уничтожены неподалеку от Высокого Мурманской области, пишет Mash. По предварительной информации, боевики ВСУ пытались ударить по авиагавани «Оленья» на севере региона при помощи дронов самолетного типа А-22 «Летучая лисица».
Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявлял о том, что украинские беспилотники совершили налет на регион. Чиновник попросил граждан верить только официальным данным и сообщать о любых подозрительных предметах на земле и в воздушном пространстве в оперативные службы.

Кроме того, уточнялось, что в двух авиагаванях ввели план «Ковер» и ограничения на полеты. Чибис отмечал, что работает противовоздушная оборона.

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#россия
#украина
#дрон
#бпла
#беспилотник
#новости
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Взрыв из-за устройства с таймером прогремел в Екатеринбурге
URA.RU: взрыв из-за устройства с таймером прогремел в Екатеринбурге
11 сентября 2024, 12:11

Фото: istockphoto/Zeferli

Взрыв из-за устройства с таймером произошел в Верх-Исетском районе Екатеринбурга, информирует URA.RU, ссылаясь на силовиков. Предположительно, механизм могли активировать диверсанты.
«Они [предполагаемые диверсанты] выставили там какой-то механизм. Он взорвался по таймеру. Когда к месту происшествия стянулись силовики, никого уже не было. Причастных к случившемуся ищут», — рассказал источник журналистам.
Ранним утром произошел хлопок рядом с гаражным кооперативом, где неподалеку находится воинская часть. Пострадали три машины, один человек получил ранение.

Предварительно, речь может идти о диверсии. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

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#екатеринбург
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Дроны ВСУ совершили налет на Мурманскую область — Чибис
11 сентября 2024, 11:46

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Дроны ВСУ совершили налет на Мурманскую область, сообщил глава региона Андрей Чибис. Он призвал граждан быть бдительными, сообщать о наличии подозрительных предметов на земле или в воздухе в экстренные службы, а также доверять официальным данным.
«На нашу область совершаются налеты вражеских беспилотников. Прошу с пониманием относиться к ряду временных ограничений. Все необходимые меры по повышению безопасности предпринимаются», — сказал чиновник РИА Новости.

Он добавил, что противовоздушная оборона уничтожает вражескую технику. Ранее сообщалось, что в двух авиагаванях Мурманской области ввели план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников со стороны Украины.

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