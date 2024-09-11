Рабочий в Москве погиб, провалившись в люк с кипятком

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Двое рабочих в Москве провалились в люк с кипятком на территории детского сада. Один из них погиб.
Инцидент произошёл на территории дошкольного учреждения на Марьинском бульваре, сообщает телеграм-канал SHOT. Два работника коммунальных служб залезли в коллектор для проверки работы системы теплоснабжения. Внезапно произошёл прорыв трубы с горячей водой. Один из рабочих сумел выбраться, а второму стало плохо на глубине около 40 метров. Сейчас он не подаёт признаков жизни.
На месте происшествия работают спасатели МЧС России. С помощью экскаватора копается котлован, чтобы достать тело погибшего. Территория вокруг коллектора оцеплена правоохранителями. В детском саду в настоящее время находятся 170 детей.
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Александр Бойцов