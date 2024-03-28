Задержанную ФСБ россиянку осудили за попытку теракта в Запорожской области

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Южный окружной военный суд приговорил к семи годам тюремного заключения женщину, пытавшуюся совершить теракт на территории Запорожской области. Об этом информирует пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.
По версии следствия, в сентябре 2023 года Лариса Мачильская получила от куратора из украинских спецслужб СВУ, которое должна была заложить на территории Васильевского района. Отмечается, что женщина действовала в составе террористического сообщества.
Довести замысел до конца не удалось, поскольку преступницу задержали сотрудники Федеральной службы безопасности.
В ходе обыска ее жилья было обнаружено взрывное устройство. Женщину признали виновной по статьям 205 («Террористический акт»), 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нем») и 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») Уголовного кодекса РФ. Отбывать наказание Мачильская будет 7 лет в колонии общего режима.
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Довести замысел до конца не удалось, поскольку преступницу задержали сотрудники Федеральной службы безопасности.
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Алина Юрчак