ФСБ возбудила дело о госизмене против 19-летнего россиянина за спонсирование ВСУ

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Сотрудники ФСБ задержали в аэропорту Волгограда 19-летнего молодого человека по подозрению в переводе финансов ВСУ. Об этом информирует РИА Новости.
По информации спецслужбы, россиянин пытался вылетать из России в Турцию. В ходе проверке стало известно, что юноша посещал сайт фонда, поддерживающего украинскую армию. По информации ФСБ, волгоградец с июля по декабрь 2023 года переводил фонду средства на приобретение для нужд украинских военнослужащих дронов и раций.
Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России («государственная измена»). Парня заключили под стражу.
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Алина Юрчак