В Подмосковье обвиняют пятерых людей в подготовке теракта в воинской части

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Пятеро молодых людей, в том числе один несовершеннолетний, подготавливали теракт в воинской части в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Пятеро граждан России, один из которых является несовершеннолетним, планировали проникнуть на территорию одной из воинских частей в Балашихе, вырыв подкоп под оградой. Там они хотели поджечь имеющуюся военную технику», — пишут в агентстве.
На данный момент подозреваемые арестованы. По предварительным данным, их курировали граждане Украины, связанные со спецслужбами страны. Дело о подготовке к преступлению уже направлено на рассмотрение во 2-й Западный окружной военный суд.
В деле подозреваемых уже имеется эпизод с поджогом автомобиля. Как оказалось, злоумышленники устроили пожар в медицинской машине одной из российских государственных структур.
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Иван Мусатов