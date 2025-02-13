«Ликвидированы»: Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железнодорожном вокзале в Пскове

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Сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности РФ предотвратили совершение террористического акта в Пскове. Там группа исламистов планировала взорвать железнодорожный вокзал.
Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства. В результате оперативно-розыскных мероприятий были установлены исполнители террористического акта. Они собирались заложить самодельные взрывные устройства (СВУ) в здании вокзала, залах ожидания и у билетных касс. Во время операции по задержанию экстремисты оказали сопротивление и были уничтожены ответным огнём.
Установлено, что все радикалы — граждане Центральной Азии, действовавшие по указанию находящегося за границей эмиссара. После теракта они должны были уехать на Ближний Восток. Взрыв, пожар и разрушения должны был вызвать панику у граждан.
Представители спецслужбы сообщили, что экстремисты провели разведку и приобрели компоненты для изготовления взрывного устройства.
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Установлено, что все радикалы — граждане Центральной Азии, действовавшие по указанию находящегося за границей эмиссара. После теракта они должны были уехать на Ближний Восток. Взрыв, пожар и разрушения должны был вызвать панику у граждан.
Представители спецслужбы сообщили, что экстремисты провели разведку и приобрели компоненты для изготовления взрывного устройства.
«В ходе следственных действий по месту проживания террористов обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы, а также составные части СВУ», — сообщили российские силовики.
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Александр Бойцов