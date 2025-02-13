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«Ликвидированы»: Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железнодорожном вокзале в Пскове

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железнодорожном вокзале в Пскове
Фото: istockphoto/Zbynek Pospisil

Фото: istockphoto/Zbynek Pospisil

Сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности РФ предотвратили совершение террористического акта в Пскове. Там группа исламистов планировала взорвать железнодорожный вокзал.
Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства. В результате оперативно-розыскных мероприятий были установлены исполнители террористического акта. Они собирались заложить самодельные взрывные устройства (СВУ) в здании вокзала, залах ожидания и у билетных касс. Во время операции по задержанию экстремисты оказали сопротивление и были уничтожены ответным огнём.

Установлено, что все радикалы — граждане Центральной Азии, действовавшие по указанию находящегося за границей эмиссара. После теракта они должны были уехать на Ближний Восток. Взрыв, пожар и разрушения должны был вызвать панику у граждан.


Представители спецслужбы сообщили, что экстремисты провели разведку и приобрели компоненты для изготовления взрывного устройства.

«В ходе следственных действий по месту проживания террористов обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы, а также составные части СВУ», — сообщили российские силовики.

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#псковская область
#вокзал
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В Подмосковье мужчина с оружием напал на служительниц церкви и украл пожертвования прихожан
В Климовске вооруженный мужчина напал на служительниц церкви
13 февраля 2025, 18:47

Фото: iStock/Paul Gorvett

Неизвестный вооружённый мужчина напал на двух служительниц церкви священномученика Сергия Подольского в подмосковном Климовске. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что злоумышленник ударил женщин по голове, после чего украл порядка трёх тысяч рублей из ящика для пожертвований. Затем он разбил защитное стекло на иконе и разорвал плакаты с изображениями храмов и святых.

Полицейским удалось оперативно вычислить преступника по горячим следам и задержать его. Им оказался 35-летний уроженец Свердловской области Олег Т.

Ранее он уже был судим по статье об угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью в уголовного праве России.

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Генконсульство РФ уточняет наличие россиян среди пострадавших во время теракта в Мюнхене
Генконсульство РФ уточняет наличие россиян среди пострадавших в Мюнхене
13 февраля 2025, 17:20

Фото: istockphoto/sibway

Генеральное консульство РФ в Германии проверит, были ли граждане России среди пострадавших при совершении террористического акта в Мюнхене. Напомним, там водитель в центре города на полной скорости влетел на своём автомобиле в толпу демонстрантов.
Об этом представители российского дипломатического представительства сообщили в своём официальном телеграм-канале. Инцидент произошёл сегодня, 13 февраля, около 10 часов утра. Неизвестный на своей машине Mini Cooper врезался в группу людей, вышедших на профсоюзную демонстрацию на площади Штигльмайерплац. Перед этим он обогнал сопровождавшую участников акции полицейскую машину и умышленно разогнался ещё больше. По предварительным данным, пострадали не менее 20 человек.

«Уточняем наличие среди пострадавших граждан России», — отмечается в публикации генконсульства РФ.

По словам мэра города Дитер Райтера, сегодня «чёрный день» для Мюнхена. Позже выяснилось, что за рулём находился 24-летний афганец, просивший в Германии убежища. Он хорошо известен полиции, так как неоднократно задерживался за кражи из магазинов и наркотики. Тем не менее, по словам начальника пожарно-спасательного управления Мюнхена, это «обычное дорожно-транспортное происшествие». С такой оценкой не согласился премьер-министр земли Бавария, лидер Христианско-социального союза Маркус Зёдер, который назвал произошедшее нападением.

«Это не первый случай, и кто знает, что еще произойдет», — добавил политик, намекая на бездействие полицейских, давно знавших преступника, но не сумевших ему помешать.

В российском генеральном консульстве призвали сограждан в свете последних событий соблюдать особую осторожность в местах большого скопления людей.

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«Прострелили голову и выбросили в мусорный бак»: в Волжском спасают израненную собаку
Волонтер рассказала о спасении собаки, которой прострелили голову и выбросили
13 февраля 2025, 15:38

Фото: istockphoto/SomeSense

Волонтер Анна из города Волжский в Волгоградской области рассказала о спасении собаки, которой прострелили голову и выбросили в мусорный бак. В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что животное выкинули отец на пару с сыном школьного возраста.
«Я эту собачку вытащила, отвезла в клинику, сразу обнаружили, что у нее пулевое ранение в голову. Это была не пуля, это был пыж от охотничьего ружья. Сначала думали, что никаких шансов, но собака дышала. Сегодня уже третий день, собака в стабильно тяжелом состоянии. Она пробует кушать, пить, и сегодня мне врач сказал, что даже немножко привставать. Мы очень надеемся, что она выживет», — поделилась волонтер.
Анна добавила, что видеокамеры зафиксировали тех, кто выбросил раненое животное — мужчина и мальчик лет 12. По ее словам, мужчина вытащил раненое животное из багажника, держа за хвост, а после бросил в мусорный контейнер. Затем, отметила девушка, он убрал из багажника картонки, которые там лежали, чтобы собака не запачкала кровью машину.
«А потом мальчик вытащил из этого же багажника рюкзак, надел его, пошел в одну сторону, мужчина поехал в другую сторону. Я так понимаю, что мальчик, наверное, пошел в школу, а папа поехал на работу», — рассказала она.
Волонтер также подчеркнула, что уже обратилась в полицию, однако пока что личности отца и сына не установлены.

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Поиски частей тел экс-мэра Самары и его жены застопорились – следователи не хотят копаться в мусоре
Поиски частей тел экс-мэра Самары и его жены приостановлены
13 февраля 2025, 15:01

Фото: iStock/vchal

Поиски частей тел бывшего мэра Самары и его супруги, в убийстве которых подозревают их внучку, застопорились. Следователи не хотят копаться в мусоре, пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что сотрудники управления Следственного комитета по региону убеждены, что останки надо искать на мусорном полигоне «Преображенка», куда свозились отходы с мусорок, расположенных вблизи жилого комплекса, где жил Тархов. Однако поиск тел усложняется тем, что с момента убийства прошло больше месяца, а значит предполагаемые улики покрылись шестиметровым слоем обычного мусора.

Следователи оформили запрос на проведение работ на полигоне в период с 11 по 14 февраля. Схема работы должна была выглядеть следующим образом: грузовики собирают часть мусора с полигона и вывозят на отдельную площадку, где следователи внимательно всё перебирают. В первый день работа шла успешно, однако уже на второй день желающих копаться в мусоре не нашлось. В комитете надеются, что корпоративный дух сотрудников поднимется и работы продолжатся.

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#мусор
#убийство
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В Подмосковье мигрант из ревности зарезал жену около супермаркета
13 февраля 2025, 13:43

Фото: iStock/Daniel Tadevosyan

В Подмосковье мигрант зарезал жену из ревности. Об этом сообщается в Telegram-канале ГСУ Следственного комитета Росси по Московской области.
Отмечается, что трагедия произошла 10 февраля около супермаркета в Ленинском округе. Злоумышленник напал на супругу и нанёс ей колото-резаные раны в область жизненно-важных органов. От полученных травм она скончалась на месте.

Правоохранительные органы задержали мужчину и возбудили в отношении него уголовное дело об убийстве. Выяснилось, что задержанный пошёл на убийство из ревности. Фигуранту дела уже предъявили обвинение, в четверг, 13 февраля, следствие будет ходатайствовать о его аресте.

В настоящее время расследование инцидента продолжается, правоохранители выясняют все детали произошедшего.

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