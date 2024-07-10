Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Контрабанду военной продукции пресекли в Челябинской области

Контрабанду военной продукции пресекли в Челябинской области

Челябинская ФСБ пресекла контрабанду военной продукции за границу
10 июля 2024, 08:41
Фото: iStock/irene_rebrova

Фото: iStock/irene_rebrova

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области пресекли контрабанду продукции военного назначения за границу. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность россиянина к организации незаконного перемещения изделий в интересах иностранного государства. Уточняется, что злоумышленник оформил отправку груза в одну из стран Центральной Азии с помощью транспортной компании.

Мужчину задержали, а груз изъяли. Отмечается, что в составе груза правоохранители обнаружили 2 единицы продукции военного назначения, которые задействуются в бронетанковой и боевой воздушной технике.



Ранее сообщалось, что СК РФ арестовал новые активы экс-сотрудников МВД России, заочно обвиняемых в получении взятки на сумму пять миллиардов рублей.

Читайте также:

ФСБ: в Самаре предотвратили теракт на оборонном предприятии

Следствие арестовало новые активы сбежавших миллиардеров из МВД

ФСБ провела обыски в управлении по противодействию коррупции
#фсб
#теракт
#компании
#ск рф
#контрабанда
Следствие арестовало новые активы сбежавших миллиардеров из МВД
«Ъ»: СК арестовал новые активы экс-сотрудников МВД по делу о рекордной взятке
10 июля 2024, 08:28

Фото: iStock/Zolnierek

Следственный комитет России арестовал новые активы экс-сотрудников МВД России, заочно обвиняемых в получении взятки на сумму 5 миллиардов рублей. Об этом информирует «Коммерсантъ».
Отмечается, что указанная сумма является рекордом в истории ведомства. По ходатайству следствия столичные суды наложили обеспечительные меры на имущество бывших полицейских Георгия Сатюкова и его подчиненного Дмитрия Соколова из бюро специальных технических мероприятий МВД России.

Согласно информации источника, арест наложен на апартаменты в комплексе «Алые паруса» площадью 200 квадратных метров, а также квартира в жилом комплексе «Нежинский ковчег». Уточняется, что сотрудники полиции вымогали деньги у администратора криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. (WEX) Алексея Иванова (Билюченко).

Суд заочно арестовал обвиняемых, так как они успели ​покинуть Россию.

Читайте также:

Суд: экс-глава района Дагестана Омаров арестован по мошенничеству до 5 сентября

Взятка от главного вора России и страх быть отравленным: как умер генерал в колонии

Бывшего замминистра Самарской области посадили на 9,5 года за взятки
#суд
#деньги
#мвд
#арест
#имущество
#квартира
#апартаменты
#взятка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье вспыхнула крыша склада с лекарствами
В Старой Купавне загорелась крыша склада с лекарствами
09 июля 2024, 23:48

Фото: iStock/Distortion Media

В подмосковной Старой Купавне загорелась кровля склада с лекарственными препаратами и упаковочными материалами. Об этом пресс-служба МЧС России сообщила РИА Новости.
Отмечается, что огонь распространился на площади в 20 квадратных метров.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС России. По последним данным, никто не пострадал. Информация уточняется.

По состоянию на 23:11 склад потушен. Производится проливка и разбор конструкций.

Ранее в этот день сообщалось, что произошло возгорание в здании общежития МГУ в Москве. В одной из комнат загорелись личные вещи студента. Пожарные оперативно ликвидировали пожар. Никто не пострадал, однако оказались затопленными первые этажи здания.

Читайте также:

В Москве в общежитии МГУ на Вернадского произошёл пожар

В Воронежской области после атаки БПЛА произошел пожар на складе

В Мурманской области загорелось промышленное предприятие
#подмосковье
#пожар
#склад
#мчс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд: экс-глава района Дагестана Омаров арестован по мошенничеству до 5 сентября
09 июля 2024, 21:55

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

По делу о мошенничестве до 5 сентября арестовали бывшего главу Сергокалинского района Республики Дагестан Магомеда Омарова, уволенного после терактов в регионе. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила начальник пресс-службы республиканского Верховного суда Зарема Мамаева.
«Советский районный суд Махачкалы избрал в отношении Магомеда Омарова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 27 суток, по 5 сентября 2024 года», — прокомментировала Мамаева.

Она также уточнила, что Омарову инкриминируют мошенничество и отмывание средств, полученных преступным путем.

В Махачкале и Дербенте 23 июня боевики атаковали православные храмы, синагоги и пост ДПС. По последней информации, 40 человек пострадали, 22 погибли. Пятеро террористов ликвидированы, их личности установили. Один из уничтоженных боевиков — сын Омарова Осман.

Читайте также:

Исламовед указал на странность в почерке атаковавших Дагестан террористов

Атаковавшие Дагестан террористы готовились к атаке около месяца

Появились кадры ликвидации совершивших атаку на Дагестан боевиков
#россия
#криминал
#дагестан
#теракт
#террористы
#новости
#суд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Полиция со стрельбой задержала в Домодедово похитителей человека
09 июля 2024, 21:34

Фото: istockphoto/ronstik

Полицейские в подмосковном Домодедово задержали пятерых подозреваемых в похищении человека. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
«При задержании правонарушители отказались выполнить законные требования сотрудников полиции и оказали активное сопротивление», — прокомментировали там.

Злоумышленников взяли после вызова, им от 19 до 32 лет. Как показали местные жители, мужчину избили и увезли, все случилось неподалеку от населенного пункта Ям.

Полицейский сделал два предупредительных в воздух, поскольку молодежь вела себя агрессивно, пострадавших нет.

Сейчас выясняются обстоятельства случившегося, стражи порядка проводят проверку.

Ранее сообщалось что в Ленинградской области приятели похитили мужчину, который им был должен 30 тысяч рублей.

Читайте также:

В Екатеринбурге полиция провела рейд в городке мигрантов

В Краснодаре полиция задержала начальника, сломавшего подчинённому 11 рёбер

Полиция задержала четверых подозреваемых в похищении гражданина Италии в Москве
#россия
#криминал
#похищение
#полиция
#новости
#новости подмосковья
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье прошли обыски в доме бывшего депутата Госдумы Валерия Драганова
09 июля 2024, 20:35

Фото: IStock/z1b

В подмосковном Красногорске прошли обыски в доме бывшего депутата Госдумы Валерия Драганова. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщают РИА Новости.
По информации собеседника агентства, обыски силовиков связаны с «Российской буровой корпорацией», возможно, что проводили их из-за неуплаты налогов. Источник не стал уточнять, какой процессуальный статус у бывшего депутата на данный момент.

Валерий Драганов был депутатом третьего, четвертого и пятого созывов Государственной думы, автор ряда книг и киносценариев, награжден знаком «Почетный таможенник России».

Ранее сообщалось, что в одной из высоток Москва-Сити нашли мертвым немецкого топ-менеджера крупной горнодобывающей компании Франка Риттнера. По данным тг-канала Baza, тело руководителя ГРК Черногорская нашли сегодня утром, 9 июля, у него дома в башне Neva Towers.

Читайте также:

ФСБ провела обыски в управлении по противодействию коррупции

МВД Дагестана: 140 человек заключены под стражу после беспорядков в Махачкале

В доме главы «Империи сильнейших ведьм» проходят обыски
#москва
#обыски
#налоги
#сотрудники
#мвд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Baza: В Москве нашли мертвым немецкого топ-менеджера горнодобывающей компании
09 июля 2024, 20:18

Фото: iStock/DedMityay

В одной из высоток Москва-Сити нашли мертвым немецкого топ-менеджера крупной горнодобывающей компании Франка Титтнера. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. По их данным, тело руководителя ГРК Черногорская нашли сегодня утром, 9 июля, у него дома в башне Neva Towers.
Сообщается, что Риттнер ранее занимал пост зампредседателя правления «Евразийской Группы» и руководящий пост в консалтинговой компании PwC.

Издание уточняет, что топ-менеджер не пришел на работу утром, коллеги забеспокоились и решили навестить его, но дверь им никто не открыл, а когда квартиру вскрыли сотрудники МЧС, внутри нашли тело Риттнера. По предварительной информации «Базы», смерть руководителя не носит криминального характера.

Читайте также:

Главного кадровика Минобороны РФ Кузнецова оставили в СИЗО до 12 октября

СК: ректора БФУ Федорова с его замом подозревают в присвоении 18 млн рублей

Стали известны новые подробности нападения мигрантов на ведущую «Матч ТВ»
#смерть
#мчс
#компании
#директор
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Курский ветеринар случайно ввел себе препарат для эвтаназии, лег умирать и выжил
09 июля 2024, 19:43

Фото: istockphoto/Thx4Stock

В Курской области ветеринар случайно ввел себе препарат для эвтаназии животных, испугался и лег артистично умирать, но по итогу оказался в порядке. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По данным издания, мужчина в этот день усыплял овец, больных оспой, и для десяти животных эвтаназия прошла успешно, а вот одиннадцатой не досталось – ветеринар промахнулся и случайно ввел препарат самому себе.

Сообщается, что мужчина распереживался и начал готовиться к скорой смерти: лег на траву артистично умирать, стал просить оставить его, а очевидцам, которые не поверили в роковую случайность, пожелал, чтобы им отсекло пальцы и их длинный язык циркулярной пилой.

По информации Mash, с ветеринаром все в порядке, он лежит в больнице и уже идет на поправку.

Читайте также:

Врачи оставили в теле женщины медицинский тампон

В Оренбурге родители выгуливали ребёнка в клетке на колёсиках — видео

В Приморье мужчина скинул лежачую тёщу с балкона, чтобы упростить жизнь сыну
#мужчина
#ветеринар
#эвтаназия
#животные
#курская область
#препараты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Главного кадровика Минобороны РФ Кузнецова оставили в СИЗО до 12 октября
Главного кадровика Минобороны РФ Кузнецова оставили в СИЗО по делу о взятках
09 июля 2024, 19:39

Фото: Главное управление кадров Минобороны РФ

Арест по делу о взятках продлили главному кадровику Минобороны РФ Юрию Кузнецову. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka. По версии следователей, офицер, будучи руководителем 8-го управления Генерального штаба ВС РФ, получил взятку от коммерческой структуры за действия в их пользу.
Ранее сообщалось, что следствие ходатайствовало в 235-м гарнизонном военном суде о продлении содержания под стражей Кузнецову.

Защита выступала за смягчение меры пресечения в связи с тем, что Кузнецов имеет ряд заболеваний, приобретенных при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. При рассмотрении жалобы фигурант и его защита упоминали об этом. Известно, что сумма взятки, инкриминируемой Кузнецову, свыше 30 миллионов рублей.

Читайте также:

Арестованный генерал Кузнецов пожаловался суду на болезни, заработанные в Чернобыле

Стало известно, какое имущество успел приобрести арестованный кадровик МО Кузнецов

Взятки и мошенничество в армии РФ: Арестованы Иванов, Кузнецов, Попов и Шамарин
#россия
#криминал
#минобороны рф
#армия
#новости
#суд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военный покончил с собой в Челябинске в СНТ «Надежда»
09 июля 2024, 19:18

Фото: istockphoto/Dzurag

Тело офицера нашла его супруга в Челябинске на одном из садовых участков. Об этом сообщает URA.RU, ссылаясь на источник в органах правопорядка.
«Накануне женщина обнаружила супруга мертвым на их участке в СНТ «Надежда» возле Шагола. Предварительно, речь идет о суициде. Офицер служил в штурманском училище (ЧВВАКУШ)», — сообщил источник.

По информации журналистов, несчастному было 48 лет. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что 14-летний школьник из многодетной семьи под Челябинском в Еманжелинске совершил суицид. Уточнялось, что ребенок был семиклассником. По факту трагедии полицейские проводят проверку.

Читайте также:

Не ДТП и не суицид: стали известны лидеры смертности

Baza: в Дагестане девушка покончила с собой из-за ревности, после чего её муж совершил суицид

В Москве девочка пыталась совершить суицид из-за ссоры с мамой о выборе профессии
#россия
#челябинск
#самоубийство
#новости
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф