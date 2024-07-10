Контрабанду военной продукции пресекли в Челябинской области

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Сотрудники УФСБ России по Челябинской области пресекли контрабанду продукции военного назначения за границу. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность россиянина к организации незаконного перемещения изделий в интересах иностранного государства. Уточняется, что злоумышленник оформил отправку груза в одну из стран Центральной Азии с помощью транспортной компании.
Мужчину задержали, а груз изъяли. Отмечается, что в составе груза правоохранители обнаружили 2 единицы продукции военного назначения, которые задействуются в бронетанковой и боевой воздушной технике.
Ранее сообщалось, что СК РФ арестовал новые активы экс-сотрудников МВД России, заочно обвиняемых в получении взятки на сумму пять миллиардов рублей.
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Мужчину задержали, а груз изъяли. Отмечается, что в составе груза правоохранители обнаружили 2 единицы продукции военного назначения, которые задействуются в бронетанковой и боевой воздушной технике.
Ранее сообщалось, что СК РФ арестовал новые активы экс-сотрудников МВД России, заочно обвиняемых в получении взятки на сумму пять миллиардов рублей.
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Екатерина Коршунова