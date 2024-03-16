Ранее судимый житель Приморья застрелил жену и ребенка

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В селе Григорьевка Михайловского района Приморья ранее судимый местный житель застрелил свою жену и ребёнка. Об этом сообщает краевая прокуратура.
Инцидент произошел в ночь с 15 на 16 марта. По данным источника, 52-летний мужчина совершил выстрел из ружья в 44-летнюю жену и ребёнка, 2016 г. р.
Уточняется, что преступник ранее был судим за незаконный оборот наркотиков. По факту происшествия проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в Дагестане мужчина расстрелял виновного в ДТП и его адвоката за смерть своего сына. В прошлом году 22-летний молодей человек насмерть сбил 15-летнего подростка на мопеде. Стрелявший был задержан.
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Екатерина Коршунова