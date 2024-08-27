ФСБ предотвратила теракт на железной дороге под Белгородом

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Сотрудниками ФСБ задержан мужчина, который планировал теракт на железной дороге под Белгородом, сообщила пресс-служба управления ведомства по региону.
Установлено, что задержанный переписывался с представителем украинских спецслужб, который назвал себя членом военизированного объединения Украины, признанного террористической организацией в РФ. Куратор приказал жителю Подмосковья приобрести взрывчатку.
Открыты уголовные дела по факту госизмены и участия в террористической деятельности организации. Статьи предусматривают высшую меру наказания в России, а именно, пожизненное лишение свободы.
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«По его заданию (мужчина — прим. ред.) заложил под объект транспортной инфраструктуры взрывное устройство для совершения диверсионно-террористической акции на территории Белгородской области», — пояснили российские силовики.
Открыты уголовные дела по факту госизмены и участия в террористической деятельности организации. Статьи предусматривают высшую меру наказания в России, а именно, пожизненное лишение свободы.
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Никита Кротов