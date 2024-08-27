45-летний пермяк умер после секса под кокаином в Петербурге

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Уроженец Перми умер после секса под кокаином в Петербурге, сообщает Mash на Мойке. Журналисты уточнили, что процесс резко прервался, поскольку супруга 45-летнего мужчины стала вызывать медиков. Все случилось на улице Космонавтов с утра.
Виталий внезапно лишился чувств, но, когда приехала бригада скорой, еще был жив. Диагноз был связан с острым нарушением кровообращения мозга и тяжелым наркотическим отравлением. Врачи боролись за жизнь пациента примерно сутки, но тщетно.
Известно, что умершего ранее судили за разбой, нарушение ПДД, незаконную охоту и завладение автомобилем без цели хищения.
Ранее сообщалось, что в Москве взяли граждан, запускавших дрон рядом с режимными объектами.
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Известно, что умершего ранее судили за разбой, нарушение ПДД, незаконную охоту и завладение автомобилем без цели хищения.
Ранее сообщалось, что в Москве взяли граждан, запускавших дрон рядом с режимными объектами.
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Никита Кротов