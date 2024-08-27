Помощника судьи подозревают в убийстве с одного удара в Сочи

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В убийстве с одного удара подозревается помощник районного судьи в Сочи Туймураз Бабаев, пишет Baza. По данным журналистов, все произошло в ночь на 26 мая на дне рождения одного из сотрудников прокуратуры, куда пригласили подозреваемого.
Как отметили очевидцы, Бабаев перебрал с выпивкой и стал агрессивно себя вести, а когда один из гостей, а именно, Эдгар Дунамалян, стал успокаивать раздухарившегося гостя, тот повалил Дунамаляна с одного удара. Когда мужчин разняли, Дунамалян был без сознания. Пока вызывали медиков, Бабаев ретировался.
Эксперты установили, что у Дунамаляна была аневризма, которая, по словам родни умершего, может вызвать смерть в результате удара в голову.
Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Бабаеву грозит до десяти лет колонии. Его защита настаивает на том, что Дунамалян умер не от удара, а от хронического заболевания.
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Эксперты установили, что у Дунамаляна была аневризма, которая, по словам родни умершего, может вызвать смерть в результате удара в голову.
Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Бабаеву грозит до десяти лет колонии. Его защита настаивает на том, что Дунамалян умер не от удара, а от хронического заболевания.
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Никита Кротов