Помощника судьи подозревают в убийстве с одного удара в Сочи

В убийстве с одного удара подозревается помощник районного судьи в Сочи Туймураз Бабаев, пишет Baza. По данным журналистов, все произошло в ночь на 26 мая на дне рождения одного из сотрудников прокуратуры, куда пригласили подозреваемого.