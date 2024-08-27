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Помощника судьи подозревают в убийстве с одного удара в Сочи

Baza: Помощник судьи Бабаев подозревается в убийстве с одного удара в Сочи
27 августа 2024, 18:04
Фото: istockphoto/blinow61

Фото: istockphoto/blinow61

В убийстве с одного удара подозревается помощник районного судьи в Сочи Туймураз Бабаев, пишет Baza. По данным журналистов, все произошло в ночь на 26 мая на дне рождения одного из сотрудников прокуратуры, куда пригласили подозреваемого.
Как отметили очевидцы, Бабаев перебрал с выпивкой и стал агрессивно себя вести, а когда один из гостей, а именно, Эдгар Дунамалян, стал успокаивать раздухарившегося гостя, тот повалил Дунамаляна с одного удара. Когда мужчин разняли, Дунамалян был без сознания. Пока вызывали медиков, Бабаев ретировался.

Эксперты установили, что у Дунамаляна была аневризма, которая, по словам родни умершего, может вызвать смерть в результате удара в голову.



Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Бабаеву грозит до десяти лет колонии. Его защита настаивает на том, что Дунамалян умер не от удара, а от хронического заболевания.

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#россия
#убийство
#криминал
#суд
#новости
#сочи
ФСБ предотвратила теракт на железной дороге под Белгородом
27 августа 2024, 18:18

Фото: istockphoto/Diy13

Сотрудниками ФСБ задержан мужчина, который планировал теракт на железной дороге под Белгородом, сообщила пресс-служба управления ведомства по региону.
Установлено, что задержанный переписывался с представителем украинских спецслужб, который назвал себя членом военизированного объединения Украины, признанного террористической организацией в РФ. Куратор приказал жителю Подмосковья приобрести взрывчатку.

«По его заданию (мужчина — прим. ред.) заложил под объект транспортной инфраструктуры взрывное устройство для совершения диверсионно-террористической акции на территории Белгородской области», — пояснили российские силовики.

Открыты уголовные дела по факту госизмены и участия в террористической деятельности организации. Статьи предусматривают высшую меру наказания в России, а именно, пожизненное лишение свободы.

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#россия
#белгородская область
#фсб
#теракт
#украина
#новости
#криминал
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Изнасиловал гостя шваброй за конфликт на поминках: суд и новые детали трагедии в кафе «Ромашка»
Суд вынес приговор уральцу за изнасилование посетителя в кафе «Ромашка»
27 августа 2024, 17:35

Фото: istockphoto/ChiccoDodiFC

Хозяин кафе «Ромашка» из Новоуральска получил наказание в виде шести лет и трех месяцев лишения свободы за жестокое изнасилование посетителя. О подробностях произошедшего расскажет редакция «Радио 1».

Изнасилование в кафе «Ромашка»


В начале октября в новоуральском кафе «Ромашка» произошла трагедия: посетителя заведения избили и изнасиловали черенком от швабры. Все происходящее злоумышленники сняли на видео, а затем выложили в Сеть.


Посетитель кафе был ранее судим


Надругался над гостем сам владелец заведения Иван Бугаенко. Его соучастниками были охранник и родной брат. По словам Бугаенко, потерпевший Султан ранее имел судимость за убийство двух человек и вел аморальный образ жизни.

В роковой октябрьский вечер в кафе «Ромашка» проходили поминки. Там собрались родственники убитого мужчины. В какой-то момент в заведение заявился Султан, который с этим же мужчиной и расправился. Между убийцей и родственниками покойного завязался конфликт. Султан якобы осыпал присутствующих оскорблениями и высказывал угрозы в их адрес.

Владельца кафе поведение гостя возмутило, и он решил его «проучить».

Фото: istockphoto/ArturNyk

Суд над владельцем «Ромашки»


Иван Бугаенко приговорен судом к шести годам и трем месяцам лишения свободы. Кроме того, ему предписано выплатить пострадавшему сумму в размере 700 тысяч рублей в качестве компенсации.

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45-летний пермяк умер после секса под кокаином в Петербурге
27 августа 2024, 17:10

Фото: istockphoto/Andrii Lysenko

Уроженец Перми умер после секса под кокаином в Петербурге, сообщает Mash на Мойке. Журналисты уточнили, что процесс резко прервался, поскольку супруга 45-летнего мужчины стала вызывать медиков. Все случилось на улице Космонавтов с утра.
Виталий внезапно лишился чувств, но, когда приехала бригада скорой, еще был жив. Диагноз был связан с острым нарушением кровообращения мозга и тяжелым наркотическим отравлением. Врачи боролись за жизнь пациента примерно сутки, но тщетно.

Известно, что умершего ранее судили за разбой, нарушение ПДД, незаконную охоту и завладение автомобилем без цели хищения.

Ранее сообщалось, что в Москве взяли граждан, запускавших дрон рядом с режимными объектами.

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#россия
#санкт-петербург
#полиция
#секс
#наркотики
#смерть
#новости
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В Богородском округе потушили лесной пожар
27 августа 2024, 16:58

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Пожар возник на территории Кудиновского лесничества — в одном километре от города Старая Купавна Богородского округа, с огнём справились лесные пожарные, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Пожар заметили местные жители и сообщили об этом в единую службу экстренных вызовов «Система-112». Площадь возгорания составила 0,01 га. На место немедленно отправились работники лесопожарных формирований. В тушении было задействовано пять человек и три единицы спецтехники», — говорится в сообщении.
Потушить огонь удалось меньше чем за час. Пожар был низовым и возник по вине человека. В настоящее время лесная охрана опрашивает возможных свидетели происшествия, чтобы установить виновного.

В областном Комлесхозе напомнили, что нарушитель правил пожарной безопасности в подмосковном лесу должен будет заплатить крупный штраф. Для физлиц он составляет до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, для юрлиц — до 2 млн рублей. Кроме того, возможно лишение свободы на срок до десяти лет.

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В Москве задержали граждан, которые запускали дрон возле режимных объектов
27 августа 2024, 16:45

Фото: istockphoto / NatureNow

Как сообщил РИА Новости информированный источник, граждане, запустившие БПЛА рядом с объектами, имеющими особый режим, были задержаны правоохранительными органами в Москве.
«Предварительно, граждане изучали обстановку вблизи объектов с особым режимом на территории Москвы. У них были изъяты для проверки телефоны и БПЛА», — рассказал собеседник агентства.

Он также добавил, что в настоящее время проводится проверка.

До этого Baza сообщал о задержании вероятных диверсантов в Новой Москве, которые пытались снимать объекты ПВО с помощью дрона.

В ночь на 25 августа правоохранители обнаружили их, когда они пытались запустить беспилотник для съемки военного объекта.

22 августа в ФСБ сообщили о задержании в Севастополе и Керчи двух граждан России и гражданина Молдавии — агентов украинской разведки. Их арестовали.

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#пво
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В Чехове самокатчик сбил на тротуаре женщину и скрылся
27 августа 2024, 16:44

Фото: iStock / Magdalena Wygralak

В Чехове возбудили уголовное дело после наезда самокатчика на женщину. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
«Следственным отделом по городу Чехов возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья», – говорится в сообщении.
ДТП произошло 25 августа в Чехове. По предварительным данным, мужчина, управляя электросамокатом и двигаясь по тротуару, сбил женщину 1966 года рождения. В результате столкновения она получила телесные повреждения, а мужчина после произошедшего скрылся.

В ведомстве уточнили, что сейчас следователи устанавливают всё обстоятельства ЧП, а также личность управлявшего самокатом.

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Таможенники изъяли две тонны замаскированных под арбузы наркотиков
На границе США и Мексики изъяли две тонны наркотиков, замаскированных под арбузы
27 августа 2024, 16:02

Фото: iStock/coffeekai

На границе США и Мексики остановили грузовик с арбузами и замаскированным метамфетамином. Об этом информирует Associated Press.
Сотрудники таможенной службы обнаружили наркотики, когда осматривали грузовой транспорт, который следовал в Америку из Мексики. В нем среди настоящих арбузов правоохранители нашли более тысячи пакетов метамфетамина, завернутых в бумагу с принтом арбузной корки.

Отмечается, что общий вес перевозимых наркотических веществ составил примерно несколько тонн. Их стоимость оценивают в 5 миллионов долларов, что эквивалентно 458 млн рублей.

После досмотра таможенники изъяли всю продукцию и задержали водителя грузовика. В настоящее время ​выясняются ​обстоятельства произошедшего.

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#таможня
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Подросток-мигрант избил 12-летнюю девочку в Подмосковье
Подросток-мигрант избил 12-летнюю девочку в Сергиевом Посаде
27 августа 2024, 15:48

Фото: istockphoto/blinow61

Подросток-мигрант из Таджикистана избил 12-летнюю девочку в подмосковном Сергиевом Посаде, передает Telegram-канал «Репортер Андрей Трофимов». По указанию СКР, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Все случилось в селе Сватково, инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Дошло до того, что местные вышли на площадь для выражения своего недовольства.
Как отметили организаторы митинга, население не хочет постоянно жить в страхе из-за мигрантов. Митингующие подчеркнули, что поселение стало походить на гетто, а полиция и власти не предпринимают никаких мер для защиты людей, добавили лидеры собрания.

Ранее сообщалось, что на Сенеже спасли пару с собакой на сломанном сапборде.

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На озере Сенеж спасли пару на сломанном сапборде и их собаку
27 августа 2024, 15:23

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Мужчину и женщину, катавшихся с собакой на сапборде по озеру Сенеж и чуть не утонувших из-за сломавшегося инвентаря, спасли работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
Людей, находившихся в воде в шестистах метрах от берега, спасатели заметили в ходе патрулирования водоёма. Они сразу направились к ним на катере. Выяснилось, что молодые люди с питомцем катались на сапборде, когда одна доска вдруг треснула и сап сдулся. Пара и их собака оказались в воде, при этом спасательных жилетов на них не было, так что если бы помощь задержалась, катание могло бы кончиться трагически.

«Спасатели подняли на борт своего катера 39-летнего мужчину, 31-оетнюю женщину и их собаку, доставили всех троих на берег и провели с молодыми людьми беседу о правилах безопасности на водоёмах», — говорится в сообщении.
Спасённые поблагодарили за помощь. Они не пострадали и в помощи медиков не нуждались, поэтому сразу отправились к своей машине, припаркованной неподалёку.

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#озеро сенеж
#солнечногорск
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#мособлпожспас
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