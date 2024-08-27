Изнасиловал гостя шваброй за конфликт на поминках: суд и новые детали трагедии в кафе «Ромашка»

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Хозяин кафе «Ромашка» из Новоуральска получил наказание в виде шести лет и трех месяцев лишения свободы за жестокое изнасилование посетителя. О подробностях произошедшего расскажет редакция «Радио 1».
Изнасилование в кафе «Ромашка»
В начале октября в новоуральском кафе «Ромашка» произошла трагедия: посетителя заведения избили и изнасиловали черенком от швабры. Все происходящее злоумышленники сняли на видео, а затем выложили в Сеть.
Посетитель кафе был ранее судим
Надругался над гостем сам владелец заведения Иван Бугаенко. Его соучастниками были охранник и родной брат. По словам Бугаенко, потерпевший Султан ранее имел судимость за убийство двух человек и вел аморальный образ жизни.
В роковой октябрьский вечер в кафе «Ромашка» проходили поминки. Там собрались родственники убитого мужчины. В какой-то момент в заведение заявился Султан, который с этим же мужчиной и расправился. Между убийцей и родственниками покойного завязался конфликт. Султан якобы осыпал присутствующих оскорблениями и высказывал угрозы в их адрес.
Владельца кафе поведение гостя возмутило, и он решил его «проучить».
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Суд над владельцем «Ромашки»
Иван Бугаенко приговорен судом к шести годам и трем месяцам лишения свободы. Кроме того, ему предписано выплатить пострадавшему сумму в размере 700 тысяч рублей в качестве компенсации.
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