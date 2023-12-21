ФСБ задержала троих несовершеннолетних диверсантов в российском регионе

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Сотрудники ФСБ вместе с коллегами из полиции задержали троих несовершеннолетних жителей Мелитополя, которые подозреваются в организации терактов на территории Запорожской области. Об этом информирует «Лента.ру», ссылаясь на региональное управление МВД.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ»), части 3 статьи 222.1 («Незаконные хранение и ношение взрывчатых веществ»), части 1 статьи 30 по части 2 статьи 205 («Подготовка к теракту») и статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.
Силовики установили, что участники группы, именуемой как «Черный саботаж» еще в 2022 году по заданию украинских кураторов получили паспорта России и занимали активную пророссийскую позицию. При этом, они регулярно собирали и передавали сотрудникам Службы безопасности Украины сведения о перемещении, расположении российских войск, а также руководителей, занимавших серьезные должности в регионе.
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Алина Юрчак