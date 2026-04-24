Мощный торнадо практически сравнял с землей город в США
Как минимум 10 человек пострадали в результате мощнейшего торнадо в американском штате Оклахома. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что город Энид оказался практически уничтожен природной стихией. В этом населенном пункте, где проживает свыше 47 тысяч человек, разрушительный торнадо сносил все на своем пути, включая жилые здания. Согласно информации источника, сотни домов получили серьезные повреждения.
Кроме того, пострадала авиабаза Вэнс, находящаяся в пределах города. В настоящее время в Эниде активно работают экстренные службы. Спасатели занимаются разбором завалов и поисками людей, которые могли оказаться погребены под обломками.
Читайте также: