ФСБ предотвратила теракт в аэропорту Владикавказа

27 августа 2025, 16:38

ФСБ: задержан мужчина, планировавший поджог самолета в аэропорту Владикавказа

Фото: iStock/Grigorenko

Сотрудники ФСБ задержали мужчину, который подозревается в планировании теракта на территории аэропорта Владикавказа. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Северной Осетии.