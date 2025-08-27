ФСБ предотвратила теракт в аэропорту Владикавказа
Сотрудники ФСБ задержали мужчину, который подозревается в планировании теракта на территории аэропорта Владикавказа. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Северной Осетии.
25-летний россиянин намеревался совершить поджог самолета. Подозреваемый приобрел специальное пиротехническое устройство и пытался вовлечь сотрудника службы авиационной безопасности в диверсионно-террористическую деятельность.
По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к преступлению и покушении на преступление, террористическом акте, а также о содействии террористической деятельности. В ФСБ сообщили, что злоумышленник уже взят под стражу.
Читайте также: