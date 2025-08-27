Стюардесса обнаружила в туалете самолета голого коллегу под наркотиками

27 августа 2025, 15:38

Бортпроводник British Airways под наркотиками заперся в туалете самолета

Фото: iStock/AlxeyPnferov

Бортпроводник British Airways употребил перед сменой наркотики и заперся голым в туалете самолета. Об этом пишет издание The Guardian.