Стюардесса обнаружила в туалете самолета голого коллегу под наркотиками
Бортпроводник British Airways употребил перед сменой наркотики и заперся голым в туалете самолета. Об этом пишет издание The Guardian.
Инцидент произошёл на борту самолета, выполнявшего рейс из Калифорнии в Лондон. 41-летний член экипажа, Хейден Пентекост, пожаловался на боли в животе и заявил, что ему необходимо переодеться. Вскоре коллега обнаружила его в туалете «возбуждённым, потным и бормочущим», при этом он был без одежды. Стюардессе пришлось помочь ему одеться, вывести из туалета и пересадить на свободное место.
У Пентекоста наблюдались расширенные зрачки и учащенное сердцебиение. Состояние мужчины контролировали каждые 20 минут до посадки в аэропорту Хитроу, где парамедики доставили его в больницу. После анализа крови выяснилось, что в организме бортпроводника обнаружены метамфетамин и амфетамин. В результате Пентекоста уволили из авиакомпании.
22 августа Хейден Пентекост предстал перед мировым судом Аксбриджа и признал себя виновным в выполнении своих обязанностей в состоянии наркотического опьянения. Его освободили под залог, а приговор будет вынесен позднее в Королевском суде Айлворта.
