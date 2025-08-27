Жительницу Екатеринбурга арестовали по обвинению в растлении младшего брата
27-летнюю жительницу Екатеринбурга арестовали по обвинению в растлении младшего брата. Об этом пишет «КП-Екатеринбург».
Согласно информации следствия, девушка вступила в половую связь с не достигшим четырнадцатилетнего возраста братом. Ее родственники не дают комментариев по поводу предъявленных обвинений. Однако в окружении осужденной уверены, что ее поступки стали результатом шантажа.
По информации одной из близких, некий мужчина, угрожая раскрыть порочащие сведения, вынудил девушку совершить противоправные действия. Жительница Екатеринбурга помещена в СИЗО на два месяца.
